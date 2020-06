Hé lộ nguyên nhân nhóm khoảng 200 thanh niên mang hung khí đến đập phá quán ốc

Theo tin từ Hà Nội Mới, tính đến chiều ngày 7/6, Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ 15 đối tượng trong nhóm khoảng 200 người có hành vi đập phá quán nhậu ốc Hương tại đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tânvào tối ngày 5/6.

Cùng thời điểm, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và tội gây rối trật tự công cộng.

Theo lời khai ban đầu có một số đối tượng liên quan, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc một người tên Tuấn B. (ngụ tại quận Bình Tân) có gây gổ với một số thanh niên khác trên địa bàn quận 8. Đến tối ngày 5/6, nhóm ở quận 8 nhận được “mật báo” rằng B. đang ngồi nhậu ở quán ốc Hương nên đã kéo người sang giải quyết mâu thuẫn.

Quán ốc Hương nơi xảy ra vụ việc

Như đã đưa tin, trước đó khoảng 20h30 ngày 5/6, khoảng 200 thanh niên phóng xe đến quán ốc Hương do anh Nguyễn Văn Quý (SN 1993, ngụ tại phường Bình Trị, quận Bình Tân) làm chủ.

Nhóm thanh niên này đi xe máy, đa số mặc áo màu cam, trên tay cầm theo dao tự chế, sĩa 3 ngạnh. Khi đến quán, nhóm này thay nhau chửi bới ở bên ngoài. Một số khác xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long (SN 1990, ngụ tại phường 4, quận 6). Anh Long là khách đang ngồi nhậu trong quán.

Sauk hi gây án xong, nhóm đối tượng này đã lên xe bỏ chạy theo hướng phường Bình Trị Đông B để tẩu thoát. Ngay sau đó sự việc được trình báo đến Công an.

Hiện Công an quận Bình Tân vẫn đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan và tiếp tục mời các đối tượng lên làm việc, phụ vụ công tác điều tra

Camera an ninh ghi lại cảnh các đối tượng phóng xe trên đường

Theo Nga Đỗ/SKCĐ