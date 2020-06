Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng do xe tải đâm vào chợ qua lời khai của tài xế

Trước đó, vào sáng ngày 13/6, tại khu chợ xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng do xe tải đâm vào chợ. Vụ tai nạn đã khiến 5 người thiệt mạng, 5 người bị thương nặng và nhiều người khác bị thương nhẹ.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 4 tài xế liên quan đến vụ tai nạn. Danh tính các tài xế là: Ngô Văn Bền (27 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), điều khiển xe tải chở phân BKS 69C-051.59; tài xế Huỳnh Công Tiến Nhu trú tỉnh Kon Tum, điều khiển xe container mang biển số BKS 51C-498.44 kéo theo rơ mooc BKS 51R- 229.09; tài xế Hồ Ngọc Sơn ngụ tỉnh Đắk Nông, đi xe tải mang BKS 47C- 125.70 và Nguyễn Đình Thắng trú tỉnh Đắk Nông, đi xe tải mang biển số 48C-035.79. Kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy của 4 tài xế đều cho kết quả âm tính.

Tại trụ sở công an, tài xế Bền khai nhận khi đang điều khiển xe đến đoạn gần chợ 312 xảy ra tai nạn thì phát hiện xe mất phanh. Để dừng xe, tài xế đã cố ý va chạm với xe container và 2 xe tải khác của các tài xế trên, tuy nhiên không ngờ ý định này lại gây ra một vụ tai nạn thảm khốc. Chiếc xe tải đâm mạnh vào container cùng chiều, sau đó tiếp tục tông vào 2 xe tải khác nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục lao thẳng vào lề đường nơi người dân đang họp chợ rồi mới dừng.

Vụ tai nạn đã khiến 5 người tử vong là Lương Thị Công (SN 1973, trú tại thôn 10, Đắk R'lo), Lê Thị Thoan (SN 1976, trú tại thôn 5, Đắk R'lo), Nguyễn Thị Diệu Huệ (SN 1972), Biện Thị Toan (trú tại thôn 4, xã Đắk R’la); ngoài ra còn 1 nạn nhân nữ khác tên Thanh (chưa rõ địa chỉ, khoảng 60 tuổi).





Các nạn nhân khác bị thương nặng, được chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, chân, tay... gồm bà La Thị Thái (SN 1963); Lê Thị Hồng Phượng (SN 1986); Nông Thị Tình (SN 1971); Trương Thị Nguyệt Phương (1963); Huỳnh Thị Ngọc Thu (SN 1987, cùng trú tại xã Đắk R’la).

Sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Bốn đã tới Bệnh viện hỏi thăm tình hình Sức Khỏe và động viên tình thần các nạn nhân và gia đình. Bước đầu tỉnh sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình có nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng với gia đình người bị thương.



Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ tài xế Ngô Văn Bền để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

