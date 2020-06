Your browser does not support HTML5 video.

Hé lộ những hình ảnh hiếm hoi đầu tiên bên trong lễ ăn hỏi của Công Phượng 09:43 04/06/2020 Những hình ảnh, khoảnh khắc bên trong buổi lễ ăn hỏi của Công Phượng và Viên Minh tại TP.HCM tối 3/6 đã được một vị khách ghi lại. Nguồn: Bảo Trang