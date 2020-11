Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Đông Nhi hạnh phúc hé lộ tên con gái đầu lòng

Khoảng 19h20 phút ngày 26/10, Đông Nhi đã hạ sinh thành công con gái đầu lòng tại một Bệnh viện quốc tế 5 sao ở TP.HCM. Ban đầu, nữ ca sĩ lựa chọn sinh thường nhưng đến chiều cùng ngày, giọng ca Bad Boy được chuyển sang phòng mổ đẻ. Sau 15 tiếng nhập viện, nữ ca sĩ đã hạ sinh thành công.



Kể từ khi trong nhà có thêm thành viên mới, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng liên tục khoe những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng Kể từ khi trong nhà có thêm thành viên mới, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng liên tục khoe những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội . Được biết, con gái Đông Nhi có tên thân mật là Winnie với ý nghĩa là em bé hạnh phúc, mềm mại, dịu dàng.

Tuy nhiên, tên thật của cô bé vẫn là điều mọi người tò mò. Thậm chí, ngay từ khi chưa lọt lòng, công chúa nhà Ông Cao Thắng đã liên tục được mọi người đoán tên, thậm chí đây còn trở thành chủ đề hot trên nhiều trang mạng xã hội.

Không để mọi người phải đợi lâu, đúng sáng ngày 9/11, tròn 1 năm diễn ra hôn lễ thế kỷ với Ông Cao Thắng, Đông Nhi đã viết lên trang cá nhân một tâm thư dài gửi đến chồng. Không những thế, bà mẹ bỉm sữa hot nhất nhì Vbiz còn hé lộ khoảnh khắc cận mặt và tên thật của con gái.

Cụ thể, giọng ca Bad Boy viết: "Đã 1 năm rồi kể từ ngày em mặc chiếc váy cưới màu trắng tiến về phía anh... nắm tay anh... hứa hẹn cùng anh đi hết đoạn đường đời này... Chưa bao giờ em ngừng yêu và tự hào về anh...

9.11.2019 mình chính thức gọi nhau bằng hai tiếng "vợ chồng".

9.11.2020 tròn một năm ngày cưới, mình đã có thêm một cô con gái bé nhỏ để yêu thương.

Được cùng chồng chăm sóc con yêu mỗi ngày chính là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất mà không một ngôn từ nào diễn tả được...

Cám ơn con vì đã có mặt ngay cột mốc đặc biệt này trong cuộc đời ba mẹ nhé Ông Yên Nhi, một cô gái màu hồng tươi sáng điểm tô thêm cho cuộc sống từ đây về sau của ba mẹ.

Yêu 2 ba con".



Theo Đông Nhi chia sẻ, tên thân mật con gái là Winnie còn tên thật là Ông Yên Nhi. Hiện, bài chia sẻ của giọng ca Bad Boy vẫn đang nhận được hàng trăm nghìn lượt thích cùng hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.



