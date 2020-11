Cực hot: Thiệp cưới của Công Phượng - Viên Minh được hé lộ, địa điểm tổ chức cũng quen thuộc đến lạ

Như đã đưa tin, tiền đạo Công Phượng cùng bạn gái Viên Minh sẽ tổ chức lễ thành hôn tại TP.HCM vào ngày 16/11 tới.



Cũng giống như lễ đính hôn, ngoài địa điểm tổ chức lễ cưới bí mật thì Công Phượng - Viên Minh cũng hạn chế số lượng khách mời vì muốn sự riêng tư. Sau đám cưới ở TP.HCM, vợ chồng cầu thủ xứ Nghệ sẽ tổ chức đãi tiệc ở Phú Quốc và quê nhà Nghệ An nhưng chưa tiết lộ thời gian tổ chức.

Mới đây, thiệp cưới của Công Phượng - Viên Minh cũng đã được hé lộ trên mạng xã hội . Có thể thấy, thiệp cưới khá đơn giản, lấy tông màu trắng làm chủ đạo.

Thiệp cưới của Công Phượng

Bên cạnh đó, trong thiệp cưới cũng tiết lộ luôn địa điểm tổ chức đám cưới chính là Gem Center - nơi tổ chức tiệc cưới sang chảnh bậc nhất Sài Gòn. Được biết trước đó, trung tâm tiệc cưới này còn là nơi tổ chức hôn lễ của hàng loạt sao Việt đình đám như Cường Đô La - Đàm Thu Trang, Trấn Thành - Hari Won...

Trên thiệp cưới, cô dâu chú rể còn ghi rõ ràng: "Chúng tôi đã dành riêng 1 chỗ ngồi cho quý khách". Điều này chứng tỏ độ bảo mật của đám cưới đã được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, các khách mời còn được đề nghị quét mã PR hoặc để lại thông tin của mình vào một website, sau đó BTC sẽ gửi lại những hình ảnh chuyên nghiệp được chụp lại trong bữa tiệc.

C ác khách mời còn được đề nghị quét mã PR hoặc để lại thông tin của mình vào một website



Đặc biệt, phía Công Phượng còn cam kết sẽ bảo mật thông tin của tất cả các vị khách tham gia. Có thể nói, đây là đám cưới cầu thủ được bảo mật cao nhất ở Việt Nam từ trước đến nay.

Trước đó vào ngày 3/6, hai bên gia đình Công Phượng và bạn gái đã tổ chức lễ đính hôn sang trọng, hoành tráng tại một khách sạn ở TP.HCM. Đám hỏi chủ yếu chỉ mời người thân, bạn bè và những người trong giới thể thao.

Trước đó vào ngày 3/6, hai bên gia đình Công Phượng và bạn gái đã tổ chức lễ đính hôn tại một khách sạn ở TP.HCM



và bạn gái được cho là yêu nhau từ năm 2018 nhưng vẫn luôn giữ kín mối quan hệ, mãi đến khi tổ chức đám hỏi mới được công khai. Công Phượng và bạn gái được cho là yêu nhau từ năm 2018 nhưng vẫn luôn giữ kín mối quan hệ, mãi đến khi tổ chức đám hỏi mới được công khai.



Được biết, Viên Minh có tên đầy đủ là Tô Ngọc Viên Minh, sinh năm 1993, hơn chàng cầu thủ 2 tuổi. Viên Minh hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Cô nàng mới tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sỹ ngành Quản trị Được biết, Viên Minh có tên đầy đủ là Tô Ngọc Viên Minh, sinh năm 1993, hơn chàng cầu thủ 2 tuổi. Viên Minh hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Cô nàng mới tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh của Đại học RMIT vào năm ngoái, sau đó về làm việc cho công ty của gia đình tại TP. HCM.



Video lễ ăn hỏi của Công Phượng-Viên Minh.



Theo TN/SKCĐ