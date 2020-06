Hé lộ về nữ luật sư nghi là tình mới của Song Joong Ki: Là 'nữ thần ngành' Luật, đã có 1 đời chồng

Trước đó, ngày 11/6, trang Naver cho hay, thời gian gần đây trong giới tư pháp và luật sư Hàn Quốc đang lan truyền thông tin một nữ luật sư xinh đẹp hẹn hò với Song Joong Ki.

Cùng ngày, kênh truyền hình Gaseyeon đã công bố toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến bạn gái tin đồn của nam diễn viên. Ngay sau khi những thông tin này được lan truyền, dư luận châu Á lập tức ráo riết truy tìm người phụ nữ may mắn lọt vào mắt xanh tài tử họ Song là ai.





Ngày 13/6, báo giới Trung Quốc đã lần đầu hé lộ chân dung bạn gái tin đồn của nam diễn viên Hậu duệ mặt trời bằng loạt hình ảnh khiến công chúng ngỡ ngàng.

Nhan sắc nữ luật sư Han Chae Young - người được cho là bạn gái mới của Song Joong Ki



Nguồn tin cho hay nữ luật sư này tên Han Chae Young, năm nay 26 tuổi. Nữ luật sư họ Han sở hữu vẻ đẹp nổi bật trong giới luật sư Hàn Quốc. Thậm chí, bạn gái tin đồn của Song Joong Ki được tôn làm nữ thần ngành luật, là mỹ nhân hàng đầu của Viện nghiên cứu và đào tạo tư pháp Hàn Quốc.



Nữ luật sự họ Han từng xuất hiện trên sóng đài KBS và gây bão mạng Nữ luật sự họ Han từng xuất hiện trên sóng đài KBS và gây bão mạng xã hội vì gương mặt không phải dạng vừa đâu, có nét giống nữ diễn viên Seo Min Jung của gia đình là số một.

Cô nàng từng gây bão mạng xã hội sau khi xuất hiện trên kênh KBS

Hai vị khách mời xuất hiện trên kênh truyền hình Gaseyeon hôm 11/6 là luật sư Kang Yong Suk và phóng viên Kim Yong Ho khẳng định bạn gái mới của Song Joong Ki là người phụ nữ đã có một đời chồng.



Phóng viên Kim còn hé lộ, cô gái này làm việc ở công ty nơi nam diễn viên thuê luật sư giải quyết vụ ly hôn với Song Hye Kyo.



"Tôi nghe từ một nguồn tin thân cận rằng luật sư của Song Joong Ki đã gọi cô ấy đến góp mặt trong bữa ăn và hai người họ bắt đầu nảy sinh quan hệ tình cảm từ đó. Tuy nhiên, trong thời gian giải quyết vụ ly hôn, cô gái này vẫn là phụ nữ có chồng", phóng viên Kim Yong Ho nói.



3 nhân vật xuất hiện trên chương trình Gaseyeon hôm 11/6, hé lộ loạt thông tin gây sốc

Chương trình này thậm chí còn tiết lộ cụ thể cả hình ảnh và tài khoản mạng xã hội của nữ luật sư này. Hai khách mời của chương trình mô tả bạn gái tin đồn của nam diễn viên là nữ luật sư nổi tiếng, từng trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng nhờ nhan sắc nổi bật.

Sau khi chương trình lên sóng, công ty quản lý của Song Joong Ki là History D&C đã lên tiếng khẳng định rằng đây là tin đồn vô căn cứ. Công ty này tuyên bố sẽ khởi kiện những người tung tin đồn thất thiệt về nam diễn viên.



Phía nữ luật sư họ Han cũng cực lực phủ nhận tin đồn tình ái, tuy nhiên công chúng vẫn bán tính bán nghi vì chương trình "Gaseyeon" hé lộ thông tin quá chi tiết về cặp đôi này.



Chưa kể, nhiều fan của nam diễn viên giờ đã mất lòng tin vì trước đây Song Joong Ki từng phủ nhận tin đồn tình ái một cách mạnh mẽ với Song Hye Kyo nhưng rồi phim giả tình thật, anh kết hôn luôn với nữ diễn viên đình đám này.

Nhìn lại những khoảnh khắc đẹp của Song Joong Ki và Song Hye Kyo.

Theo Hà Ly/SKCĐ