Hè này nhất định phải thử tiết canh giả làm từ củ dền: Vừa đẹp mắt, hợp vệ sinh lại tốt cho sức khỏe

Tiết canh là món khoái khẩu của nhiều người nhưng trong thời buổi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu thì nhiều người thèm đến mấy cũng không dám ăn.

Đố nhận ra đây là tiết canh thật hay giả



Phần nhân gồm cuống họng, cuống tim, thịt dải (có thể thay thế bằng mề gà), gan lợn, rau thơm (húng bạc hà, húng chó, mùi tàu), hành củ nướng vàng băm nhỏ, nước mắm, bột canh.

Các nguyên liệu khác: Lạc rang giã dập, chanh hoặc quất, ớt tươi, hạt tiêu.



- Cuống họng, cuống tim, thịt dải, gan rửa sạch rồi đem luộc chín. Khi luộc cho thêm gừng đập dập và 2 thìa gia vị. Luộc xong giữ lại phần nước luộc.

- Đem cuống họng, cuống tim, thịt dải và gan đi băm nhỏ. Để lại một ít gan thái lát mỏng.

- Rau húng chó và mùi tàu rửa sạch, 1 phần băm nhỏ.

- Trộn hỗn hợp cuống tim, cuống họng, thịt dải và gan đã băm với hành nướng băm nhỏ và rau thơm băm nhỏ. Thêm một chút nước mắm, gia vị, hạt tiêu.

- Cho phần nhân ra bát để sau đó làm phần tiết đổ vào.

- Củ dền gọt vỏ thái nhỏ rồi xay nhuyễn cùng 1 thìa cà phê muối và lượng nước luộc ở trên rồi lọc lấy nước cốt.

- Hòa tan bột sương sáo với khoảng 50ml nước củ dền. Đun sôi khoảng nửa lít nước củ dền rồi cho 50ml nước củ dền và bột sương sáo còn lại vào đun thêm một lúc rồi tắt bếp.

- Chuẩn bị hỗn hợp nước xong thì đổ vào các bát đã có nhân trước đó. Để nguội cho tiết canh đông hoặc bỏ vào ngăn mát tủ lạnh cho nhanh đông.

- Sau khi sản phẩm "tiết canh" đông lại thì rắc thêm lạc, gan và vắt chanh lên là có thể ăn được.

Theo chia sẻ của các mẹ trên các diễn đàn nấu nướng, tiết canh giả ăn cực kỳ giống tiết canh thật cả về hương vị lẫn màu sắc bên ngoài. "Chồng em khen món này giống đến 95% tiết canh thật mà ăn lại an toàn nên cảm giác có khi còn ngon miệng hơn".

Một số người khó tính vẫn cho rằng món này thua xa tiết canh thật hay nói vui rằng đây là làm thạch như tiết canh. "Nói thẳng ra nó đây làm món rau câu củ dền nhân thịt ấy ạ. Ý tưởng hay nhưng khuyến cáo các bạn yếu bụng nhé!".

Mỗi người một miệng với khẩu vị khác nhau nhưng dù sao món ăn này vẫn được đông đảo chị em đón nhân và ủng hộ nhiệt tình. Và trên hết là món ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hơn hẳn tiết canh thật.



