Hệ thống camera trên 4 model iPhone 12 đã chính thức lộ diện, liệu có khác biệt gì so với iPhone 11?

Năm nay nhà Táo Khuyết sẽ trình làng sản phẩm mới của mình vào ngày 15/9 tới. Thư gửi mời truyền thông cho sự kiện ra mắt iPhone 12 cũng đã được gửi đi.

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple diên ra vào ngày 15/9 tới đây

Điểm nhấn của sự kiện lần này chính là sự xuất hiện của 4 phiên bản iPhone 12. Bên cạnh đó người dùng còn có thể được được chiêm ngưỡng những sản phẩm mới như Apple Watch, iPad Air với phiên bản chính thức của iOS 14.

Dù chỉ còn ít ngày nữa là sự kiện này diễn ra, thế nhưng những hình ảnh rò rỉ về hệ thống camera trên 4 sản phẩm iPhone 12 cũng được đông đảo người dùng quan tâm.

Rò rỉ mặt kính cường lực bảo vệ cho thế hệ iPhone 12 mà Shenzhen Rainbow phát triển

Theo trang AppleInsider, nhà sản xuất Shenzhen Rainbow đã tung ra một loạt những hình ảnh về các phụ kiện dành cho những mẫu iPhone mới. Trong đó bao gồm cả mặt kính cường lực dùng để bảo vệ màn hình và cụm camera cho iPhone 12.

Shenzhen Rainbow tin rằng thiết kế của cụm camera trên iPhone 12 bản tiêu chuẩn sẽ không có nhiều thay đổi so với iPhone 11.

2 phiên bản iPhone 12 Pro và Pro Max sẽ được trang bị thêm 1 camera, nhiều khả năng là cảm biến LiDAR

Đối với phiên bản cao cấp, mặt kính cường lực bảo vệ camera cho thấy vị trí đặt micro đã được thay thế bằng một lỗ tròn khác với kích thước lớn hơn gần bằng kích thước của đèn flash LED, nhiều khả năng là cảm biến LiDAR. Trong khi đó, micro sẽ được chuyển đến một vị trí khác.

Sản phẩm đầu tiên của Apple trang bị cảm biến LiDAR là chiếc iPad Pro 2020

Cảm biết LiDAR cho phép bạn tái tạo lại hình ảnh 3D một cách chính xác nhất, nhằm hỗ trợ cho các ứng dụng thực tế tăng cường AR và cải thiện khả năng chụp xóa phông trên iPhone.

Shenzhen Rainbow cũng cung cấp những hình ảnh về mặt kính cường lực mà công ty sản xuất cho iPhone 12. Tuy nhiên sản phẩm này không cung cấp nhiều thông tin về màn hình của iPhone 12 mà chỉ đơn giản là một tấm kính bao phủ mặt trước của máy.

Hình ảnh về mặt kính cường lực mà công ty sản xuất cho iPhone 12 và bao cho mẫu iPad 10.8 inch

Bên cạnh đó, Shenzhen Rainbow cũng chia sẻ về hình ảnh của chiếc da dành cho iPad 10.8 inch, rất có thể đó là iPad Air 4. Theo đó, chiếc tablet mới của nhà Táo Khuyết có khả năng là sẽ được trang bị đến 4 loa ngoài.

Dựa theo những thông tin rò rỉ được tổng hợp trong thời gian qua, có thể thấy Apple sẽ trình làng 4 sản phẩm iPhone 12 mới vào giữa tháng 9, bao gồm: iPhone 12 màn hình 5.4 inch, iPhone 12 Max và iPhone 12 Pro có cùng màn hình 6,1 inch, iPhone 12 Pro Max màn hình 6,7 inch. Tất cả đều dùng tấm nền OLED, và được trang bị con chip Apple A14 Bionic hỗ trợ 5G.

Sự kiện ra mắt iPhone 12 của Apple

Theo Phương Hoa/SKCĐ