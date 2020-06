Hết 'cây thông cô đơn' lại đến 'bằng lăng cô đơn', hoa tím nở rợp trời mê mẩn du khách

Cách đây không lâu, cây ngô đồng cô đơn ở Huế xuất hiện trong bộ phim Mắt Biếc đã làm mưa làm gió mạng xã hội , gây ấn tượng mạnh với hội thích sống ảo. Sau đó, giới trẻ bắt đầu rộ lên trào lưu chụp ảnh với cây cổ thụ, tìm tòi khám phá những tọa độ sống ảo mới lạ khác. Chẳng hạn như cây thông cô đơn cao lớn, tốt tươi nằm ở đèo Hải Vân cũng đã làm hội mê du lịch 'điên đảo', chụp ảnh sống ảo nhiệt tình.

Cây ngô đồng cô đơn nổi tiếng từ phim Mắt Biếc

Cây thông cô đơn ở đèo Hải Vân cũng gây sốt

Sau cây ngô đồng cô đơn, cây thông cô đơn, mới đây giới trẻ lại khám phá một điểm check-in mới, kế bên cây bằng lăng đứng một mình ven đường. Hình ảnh cây bằng lăng nở hoa tím rợp trời, đứng đơn độc trên nền trời xanh ngắt đã khiến nhiều người xao xuyến, ưu ái đặt cho cây là 'bằng lăng cô đơn'.

Gốc cây bằng lăng này nằm trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận . Hè về, từng tán hoa tím bung nở, đung đưa theo gió, rực rỡ dưới bầu trời trong xanh, nắng vàng ươm ấm áp. Cây bằng lăng cô đơn này có tán hoa tròn, hoa nở đều, nhìn từ xa tựa một bó hoa xinh xắn nở rộ dễ thương.

Chẳng tốn một đồng nào, giới trẻ cũng có thể tới đây chụp ảnh dưới tán cây xanh mát, dưới chùm hoa tím thủy chung ngọt ngào, đung đưa theo gió. Khó có thể bỏ qua vẻ đẹp rực rỡ của bằng lăng cô đơn tím biếc này, một mình đứng giữa đồng cỏ xanh từ ngày này qua năm khác...

Mùa hoa bằng lăng không kéo dài, chỉ vỏn vẹn vài tháng hè thôi là những chùm hoa tím rịm sẽ úa tàn. Nếu yêu hoa, hãy tranh thủ tới Bình Thuận du lịch và nhớ ghé thăm bằng lăng cô đơn để nhìn ngắm, check-in mệt nghỉ trước khi hoa tàn nhé.

Theo Linh Chi/SKCĐ