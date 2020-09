Hết tậu xế sang tới biệt thự xịn, Hương Giang đích thị nằm trong top đại gia nữ của showbiz Việt

Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Giang đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi đăng tải loạt ảnh tạo dáng bên chiếc xe mới tậu trước căn biệt thự cực hoành tráng của mình.

Đây là lần đầu tiên, Hương Giang công khai hình ảnh ngôi nhà này lên mạng xã hội . Dù biết rằng Hương Giang là đại gia nữ nức tiếng của showbiz Việt nhưng khi được tận mắt nhìn thấy căn biệt thự chục tỷ của nàng Hậu vẫn khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng.

Hương Giang thả dáng thon xe đỏ và biệt thự tiền tỷ

Sau khi những hình ảnh này được Hương Giang chia sẻ, dân tình không khỏi xuýt xoa trầm trồ trước vẻ bề thế của ngôi nhà dù mới được nhìn khu vực cổng vào. Chỉ cần nhìn không gian thôi cũng đã đoán được nó có giá trị không hề nhỏ, thậm chí là lên tới con số hàng chục tỷ đồng.

Người xem tò mò không ngớt về biệt thự của Hương Giang

Tuy chỉ là ảnh chụp bên ngoài nhưng có thể thấy căn biệt thự của Hương Giang được thiết kế với gam màu màu trắng chủ đạo, có khoảng sân vườn rộng rãi, cổng cao sang trọng. Cách đây không lâu vào năm 2018 Hương Giang từng mua tặng mẹ 1 căn chung cư cao cấp tại TP.HCM.

Hương Giang mua nhà tặng mẹ năm 2018

Trước đó, vào năm 2016, nàng Hậu chuyển giới cũng đã tự sắm cho mình 1 căn hộ chung cư cao cấp sau thời gian miệt mài làm việc. Cô chỉ tiết lộ hình ảnh về căn phòng ngủ sang trọng, hiện đại và cho biết: "Toàn bộ không gian căn nhà do Giang đề xuất và đưa ý tưởng tổng quan. Sau đó, Giang nhờ kiến trúc sư hiện thực hóa ý tưởng."

Nàng Hậu sắm 2 căn chung cư 1 căn biệt thực chỉ trong khoảng thời gian 4 năm thực sự phải khiến cả cánh mày râu cũng nể phục vì khả năng kiếm tiền, tự lo kinh tế cho chính mình. Mặc dù Hương Giang hiếm khi 'khoe nhà' lên mạng xã hội thế nhưng trên trang cá nhân người đẹp cũng thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh chụp qua đó tiết lộ một vài góc của ngôi nhà mà cô đang ở, chủ yếu là phòng ngủ và phòng để đồ.



Hương Giang thường chỉ dừng lại ở khoe tủ quần áo

Không chỉ là một kiều nữ đắt show thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, chạy show ca hát, Hương Giang còn rất chăm chỉ kinh doanh để có thêm nguồn thu ổn định. Mới đây cô nàng đã nhậm chức CEO liên kết với một công ty mỹ phẩm lớn của nước ngoài. Vậy nên tất cả những gì Hương Giang đang sở hữu có thể nói là "trái ngọt" sau những khoảng thời gian làm việc không ngừng nghỉ.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Hương Giang chi gần 15 triệu đưa hội fan tại Hà Nội đi ăn uống tưng bừng đúng chất chủ tịch giàu có

Theo Thanh Thùy/SKCĐ