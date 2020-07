`Tàu ngầm` trên mạng xã hội, H'Hen Niê đập tan tin đồn rạn nứt với bạn trai

Không cần thanh minh thanh nga nhiều về tin đồn “đường ai nấy đi” trong chuyện tình yêu của mình, gần đây hoa hậu H’Hen Niê đã đăng tải một dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng đủ khiến fan yên tâm.





Tin đồn về nàng hậu H’Hen Niê và bạn trai nổ ra từ tháng 7/2019 khi hai người thường xuyên check-in cùng một địa điểm, cùng khoảng thời gian. Tuy không lên tiếng xác nhận rằng đang trong mối quan hệ yêu đương với bạn trai nhiếp ảnh gia nhưng H’Hen Niê cũng không hề phủ nhận mà còn thường úp úp mở mở công khai tình cảm của mình lên trang cá nhân.

H'Hen Niê và bạn trai tin đồn.

Nàng Hậu đã từng chia sẻ vào khoảng đầu năm 2019 rằng cô đã có bạn trai, người này hơn cô 3 tuổi và làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Người đẹp khoe rằng “tình đầu” rất chiều chuộng dù cô có nữ tính và nhõng nhẽo.



Nhờ tương tác qua lại trên mạng Nhờ tương tác qua lại trên mạng xã hội của hai người và những hình ảnh “che như không che” thì cư dân mạng đã mau chóng phát hiện ra bạn trai cô là đạo diễn, nhiếp ảnh gia và cũng là bạn thân của rapper nổi tiếng Đen Vâu.

"Che như không che", chắc không ai nhận ra đây là H'Hen đâu nhỉ...

... những dòng trạng thái vô tình trùng hợp thôi phải không?



Cách đây không lâu, cộng đồng mạng soi ra rằng hai người đã bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội và đồng thời "nửa kia" của H'Hen cũng đăng đàn trạng thái tuyên bố độc thân. Chính điều này, làm rấy lên tin đồn tình cảm của cặp đôi đã rạn nứt.



Sau khoảng thời gian giữ thái độ im lặng, H’Hen Niê mới đây đã có động thái nhắc về “người ấy” khiến cư dân mạng chú ý. Cô “khoe khéo” trên story rằng được “người nào đó” tặng cho “một chiếc nhẫn tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa to lớn”.



“Phía sau một chàng trai” trong bức ảnh của H’Hen Niê đăng tải nom trông khá thân quen. Dân tình đoán già đoán non rằng đây không ai khác mà chính là bạn trai nhiếp ảnh gia trong tin đồn của cô.

"Người ấy là ai" trong story của H'Hen Niê.



Trên instagram, H’Hen Niê thả nhẹ một story 15 giây như đập tan tin đồn rạn nứt về chuyện tình cảm của mình những ngày qua. Có lẽ hành động xóa ảnh, hủy theo dõi của cặp đôi chỉ để tránh bị hỏi han quá nhiều về chuyện tình yêu mà thôi.



Dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng “tình như cái bình” của nàng hậu H’Hen còn khiến fan mong ngóng cô nàng sẽ sớm nhận được “chiếc nhẫn đặc biệt hơn” để mau chóng về một nhà với bạn trai của mình.







H'Hen Niê trong show thời trang tại TP.HCM tối 18/7, hoa hậu từ chối chia sẻ về chuyện tình cảm.

Theo Kiều Trang/SKCĐ