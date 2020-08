`Hi em` - Lời chào phổ thông của giới trẻ bỗng trở thành câu cà khịa 'hot' nhất mạng xã hội

"Hi em" là gì?

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội bỗng chốc xuất hiện dày đặc cụm từ "Hi em". Vậy "hi em" có nghĩa là gì?

"Hi em" (Xin chào) vốn dĩ là một lời chào phổ biến của giới trẻ hiện nay, nhưng giờ lại bị cho là một câu nói với ý tứ khiếm nhã.

Ngày hôm qua, cộng đồng mạng bỗng sục sôi khi thấy trên newsfeed đâu đâu cũng xuất hiện từ khóa "Hi em". Nhiều người nếu không lướt mạng vài giờ thôi cũng trở nên "ngơ toàn tập" khi không hiểu tại sao mọi người lại bàn về cụm từ này sôi nổi đến vậy.

Cô gái đăng đàn cho rằng "Hi em" chính là lời gạ gẫm bất lịch sự

Sự việc này bắt nguồn từ cô gái đã "bóc phốt" một chàng trai mà cô quen trên ứng dụng hẹn hò Tinder từ năm ngoái. Theo như lời cô gái này kể, anh chàng này đã gửi tin nhắn với dòng chữ "Hi em" kèm theo caption cho rằng đây là một hành động khiếm nhã.

Chàng trai được nhắc đến ở đây chính là Matt Liu - doanh nhân người Singapore nổi tiếng vừa được Hương Giang trao hoa trong chương trình Người ấy là ai.

Đáp trả vụ bóc phốt này một cách nhẹ nhàng, Hương Giang đăng những bức ảnh mặc bikini đầy gợi cảm với dòng trạng thái "Màu đỏ chứng tỏ... Hi em" thể hiện việc cà khịa cực gắt dành cho cô gái trong câu truyện trên.

Hương Giang ngay lập tức có màn "cà khịa" cực chất

Ngay sau khi Hương Giang vừa chia sẻ bài viết lên mạng xã hội , cộng đồng mạng đã bày tỏ quan điểm cho rằng đây chỉ là một câu chào hỏi xã giao chứ chẳng có hàm ý gì trong đó.

Nhiều người còn bênh vực Hương Giang và Matt liu và cho rằng cô gái kia đang cố bám fame và muốn được nhiều người biết đến, trong khi đó cặp đôi này đang rất được truyền thông quan tâm.

Trong một nhóm trên mạng xã hội, một nhận định đi ngược lại dư luận cho rằng việc nhắn tin trên mạng mà chỉ nhắn cụt lủn như vậy thì có tới 90% là có ý đồ khiếm nhã, còn nếu họ muốn nói điều gì thì họ sẽ phải nói chuyện dài hơn.

"Hi em" trở thành trend mới hót nhất nhì MXH hôm qua

Nhiều người ngủ trưa xong dậy thành người tối cổ

Tuy nhiên quan điểm này cũng ngay lập tức bị phản bác và cho rằng đây là một nhận định không có căn cứ.

Matt Liu và Hương Giang đã thân thiết trước khi tập 14 NALA được phát sóng

Bởi vì Người Ấy Là Ai là chương trình ghi hình trước phát sóng sau, vậy nên để bảo mật thông tin, cả Hương Giang và bộ ba gia đình Hoa Dâm Bụt đều "ém hình" của Matt Liu.

Gia đình Hoa dâm bụt và Hương Giang đăng ảnh đi chơi với nhau mà không có mặt Matt Liu

Ban đầu không ai biết Matt Liu có mặt trong chuyến đi này hay không, mãi đến khi tập 14 Người ấy là ai, Hương Giang chọn Matt Liu thì hội bạn Hương Giang mới đăng ảnh công khai trên mạng.

Và quyết định "ém" thông tin của nam chính đến cùng sau khi tập 14 NALA phát sóng

Ngay sau khi tập 14 phát sóng, toàn bộ các thành viên gia đình Hoa Dâm Bụt đều đăng status chúc mừng Hương Giang đã tìm được bến đỗ của đời mình.

Ngoài ra, Matt Liu cũng lấy lòng thành công hội "nhà gái" khi ai cũng để lại bình luận khen mình tới tấp, đồng thời không quên dặn khéo Matt Liu hãy bảo vệ và yêu thương Hương Giang thật nhiều.

Vẫn bên nhau khi sự cố "Hi em" xuất hiện

Chỉ vì một đoạn tin nhắn cách đây hơn 1 năm trên Tinder với nội dung "Hi em", Matt Liu đã bị cô gái trên MXH "bóc phốt" rằng anh chàng đã gạ tình. Bên cạnh sự bảo vệ từ phía cư dân mạng, phía nhà gái Hương Giang cũng đều bảo vệ Matt Liu ra mặt. Dù không ai lên tiếng nhưng hành động thân thiết của họ đã nói lên tất cả.

Sau sự cố xảy ra, họ vẫn rất hạnh phúc bên nhau

Ngay sau sự cố xảy ra, buổi tối Matt Liu đã đi ăn cùng Hương Giang và Erik, Đức Phúc. Matt Liu cũng đăng status "Hi em" với Hương Giang, tag cả Erik và Đức Phúc vào cùng. Chứng tỏ mối quan hệ của anh chàng và gia đình đàn gái vẫn rất tốt đẹp.

Hương Giang Đăng Video hỏi rõ Matt Liu ồn ào Gạ Ch!ch "Hi em" với gái trẻ

Theo Phương Hoa/SKCĐ