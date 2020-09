Hi hữu: Bị ong đốt khi đang chơi ở sân trường, 26 học sinh tiểu học ở Quảng Trị phải nhập viện

Tối hôm nay 7/9, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị - ông Nguyễn Quảng cho biết, đơn vị hiện đang điều trị cho 26 học sinh tiểu học bị ong đốt. Những học sinh này được đưa đến trung tâm điều trị từ chiều nay trong tình trạng đau đầu, chóng mặt,...

Các học sinh được đưa đi điều trị tại bệnh viện

"Số lượng học sinh bị ong đốt khá đông nên trung tâm phải huy động gần 30 người để điều trị. Trong số này, một vài em bị ong đốt 3-4 nốt ở vùng đầu và tai, tuy Sức Khỏe đã dần ổn định nhưng còn phải theo dõi thêm”, ông Quảng chia sẻ với PV báo điện tử Zing new.

Theo một số giáo viên, những học sinh này trong đối tượng từ lớp 1 đến lớp 4 đang chơi dưới sân trường thì bị đàn ong đốt. Giáo viên đã đưa kịp thời đưa các học sinh đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị và thông báo tình hình cho phụ huynh.

Hàng chục học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu vì bị ong đốt trong giờ ra chơi

