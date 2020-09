Hi hữu người phụ nữ ở Slovenia tự cưa lìa tay sau khi mua 5 bảo hiểm để hưởng lợi

Theo Fox News vào ngày 12/9, tòa án ở thủ đô Ljubljana (Slovenia) cho biết cô Julija Adlesic đã thông đồng với bạn trai tự cưa đứt bàn tay trái của mình tại nhà vào đầu năm 2019. Bị cáo là cô Julia Adlesic, 22 tuổi, đến từ Slovenia người đã ký hợp đồng với 5 công ty bảo hiểm khác nhau trước khi “vụ tai nạn” xảy ra.

Julia Adlesic tại tòa án với bàn tay bị thương

Chưa dừng lại ở đó, theo các công tố viên còn cho biết, vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, Julia đã tìm kiếm thông tin về việc mua bán và lắp tay giả trên internet. V à đây được xem là một bằng chứng khác cho việc cố tình tự gây tổn thương để lừa tiền bảo hiểm.

Hình ảnh minh họa giấy đòi tiền bảo hiểm bị từ chối

Song, tại phiên tòa, Julia liên tục khẳng định mình vô tội. “Không ai muốn bị tàn tật cả. Tuổi trẻ của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ tai nạn. Chỉ tôi mới biết được sự việc xảy ra kinh khủng như thế nào mà thôi”, Julia nói trước tòa.

Tuy nhiên, lời nói của Julia không có sức thuyết phục đối với bồi thẩm đoàn vì cô không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào cho “vụ tai nạn” nói trên. Kết thúc phiên tòa, Julia bị kết án 2 năm tù trong khi bạn trai nhận bản án 3 năm và người cha phải ngồi tù 1 năm.

