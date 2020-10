Ám ảnh hiện trường bên trong khu vực nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 sau khi bị vùi lấp

Theo một số công nhân may mắn thoát chết, trước khi bị sạt lở nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) có rất nhiều công nhân, chuyên gia và nhân viên kỹ thuật sinh sống, làm việc tại đây.



Trước đó nhiều ngày, khu vực thủy điện bất ngờ xuất hiện những trận mưa to như trút nước. Tình hình mưa lớn kéo dài nên một số chuyên gia đã xuống dưới khu vực nhà điều hành ở dưới núi để trú ẩn, các công nhân thì chia thành nhiều tốp và trú ẩn rải rác ở các lán trại lưng chừng núi.

Thế nhưng đến tối ngày 12/10, tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bất ngờ xảy ra trận lũ quét đã khiến toàn bộ khu vực nhà điều hành và một số lán trại của các công nhân bị sạt lở, cuốn trôi.

Từ hình ảnh ở hiện trường cho thấy, bên trong khu vực thủy điện Rào Trăng 3 vô cùng hoang tàn, hàng vạn tấn đất đá đổ xuống đã vùi lấp hết cả căn nhà cùng những người đang trú ẩn bên trong.

Chỉ sau 1 đêm, những căn nhà, lán ở đây đã hoàn toàn bị đổ nát. Những người may mắn sống sót nhìn cảnh tượng này mà không khỏi sợ hãi.



Những công nhân sống sót đã tập hợp lại, tìm đường lên khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4, được cho là nơi an toàn hơn để chờ đợi lực lượng bên ngoài lên ứng cứu.



Cho đến tận hôm qua (16/10), công tác cứu hộ cứu nạn vẫn được khẩn trương tiến hành bất chấp thời tiết tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vẫn đang có mưa lớn.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: 13 liệt sĩ hy sinh khi tham gia cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 được cấp bằng Tổ Quốc Ghi Công

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ