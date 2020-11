Nghi án giết người chặt xác trong vali ở Quận 7: Phong tỏa hiện trường, tích cực điều tra

Như đã đưa tin, tối 27/11 một số người dân tá hỏa phát hiện thi thể người không còn nguyên vẹn, được đựng trong một chiếc túi nilon màu đen, giấu trong chiếc vali hồng tại phòng vệ sinh của một căn nhà thuộc khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Địa điểm phát hiện vụ việc nằm trên đường số 3 đoạn gần giao lộ với đường Nguyễn Thị Thập. Tại hiện trường, xung quanh vali có nhiều vết máu, còn có cả cưa tay và kìm động lực bỏ lại.

Ngay lập tức, vụ việc đã được báo cáo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 7 đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra vụ việc.

Được biết, đến rạng sáng 28/11, lực lượng chức năng quận 7 (TP.HCM) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ thi thể người không nguyên vẹn trong vali. Để phục vụ công tác điều tra, cảnh sát đã phong tỏa một phần đường số 3 để tiện cho việc khám nghiệm.

Vụ việc kinh hoàng đã thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến xem dù thời điểm phát hiện đã là đêm muộn. Theo một nguồn tin từ Zing , nhiều khả năng đây là một vụ án mạng nghiêm trọng (có thể là giết người phân xác). Tuy nhiên, danh tính nạn nhân vẫn chưa được làm rõ, cần phải đợi kết quả điều tra.





Đến hơn 3h sáng 28/11, rất nhiều cảnh sát vẫn túc trực tại hiện trường. Theo người dân, khoảng 4 tiếng trước đó có một xe chuyên dụng của lực lượng chức năng đã lui vào ngôi nhà, sau đó lực lượng công an đem một số bịch và vật dụng lên xe rồi rời đi.





Theo thông tin được chia sẻ trên MXH, căn nhà này trước từng được một nhóm người ngoại quốc thuê xong rồi bỏ đi. Khi chủ nhà tới kiểm tra thì mới phát hiện chiếc vali bốc mùi nồng nặc...





Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới nhất...



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ