Kinh hoàng ô tô đâm xe máy chở 2 người, hất văng một người lên mái nhà

Khoảng 13h30 trưa 29/11, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Chiếc xe ô tô mang BKS: 20A-38..., chưa rõ người điều khiển, lưu thông tốc độ cao trên quốc lộ 3C, khi tới gần trường THPT Định Hoá, bất ngờ mất lái, đâm trực diện xe máy BKS: 97B1-704... theo chiều ngược lại.

Chiếc xe gây tai nạn



Do chiếc xe đang lao với tốc độ cao nên tiếp tục lao qua đường, đâm vào nhà dân mới chịu dừng lại. Cú va chạm kinh hoàng khiến 2 nạn nhân đi xe máy tử vong tại chỗ. Đặc biệt, người ngồi phía sau bị hất văng lên mái nhà hộ dân gần đó.

Thi thể người bị hất văng lên mái nhà

Tại hiện trường chiếc xe máy bị văng vào gầm xe bán tải đang dừng đỗ ở trong vỉa hè, cách nạn nhân khoảng 2m, cách chiếc xe gây tai nạn khoảng 30m.

Lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết lực lượng công an vẫn đang bảo vệ, khám nghiệm hiện trường đề điều tra, làm rõ vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Hiện trường kinh hoàng vụ xe bồn chở gas lao vào hàng loạt nhà dân trên quốc lộ 20

Theo Hà Ly/SKCĐ