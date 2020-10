Quảng Bình lại xảy ra sạt lở núi, gần 100 người phải sơ tán khẩn cấp

Xác nhận với VOV , ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở ở núi Ba Cồn, xã Thạch Hóa.

Cơ quan chức năng phát hiện khu vực núi xuất hiện 2 đường nứt lớn uy hiếp sự an toàn của cư dân dưới chân núi. Ngay lập tức, xã Thạch Hoá đã di dời khẩn 21 hộ dân với gần 100 nhân khẩu.

Lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành tháo dỡ, di chuyển tài sản cho các hộ dân vùng sạt lở để tránh thiệt hại.

Hiện trường sạt lở



Tại hiện trường ghi lại chiều 22/10, đất đá cùng cây cối sụt trượt ập xuống chèn sát nhà dân. Nhiều ngôi nhà tường vách bị nứt, đổ, đất tràn vào nhà may mắn không gây thiệt hại về người.



Cũng theo ông Nam Giang, hiện nay, phía sau nhà các hộ dân, một số đất đã sụt xuống và có thể sạt lở tiếp, rất nguy hiểm.





Sạt lở núi Ba Cồn, đất đá làm sập tường nhà dân



Theo Theo Dân Trí , trước đó tại khu vực này, sạt lở cũng đã gây sập và hư hỏng 4 căn nhà dân, rất may người trong nhà đã được di dời đến nơi an toàn.



Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, trên địa bàn huyện còn hơn 300 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở núi, bờ sông.



Trong đợt mưa lũ này, xã Thạch Hoá bị ngập hơn 1.200 hộ dân với độ sâu từ 1 - 1,2m, nhiều Trong đợt mưa lũ này, xã Thạch Hoá bị ngập hơn 1.200 hộ dân với độ sâu từ 1 - 1,2m, nhiều gia đình phải di dời lên vùng cao để tránh lũ. Hàng ngàn hộ dân bị mất trắng tài sản.



Trong khi đó, tại xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá, mưa lũ cũng khiến 8 nhà dân bên sông Gianh tại thôn Kinh Trừng bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều căn đã bị sạt lở sâu vào móng nhà, gãy dầm đe dọa tính mạng người dân.

Theo Hà Ly/SKCĐ