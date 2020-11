Hiện trường kinh hoàng vụ xe bồn chở gas lao vào hàng loạt nhà dân trên quốc lộ 20

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng 29/11, trên Quốc lộ 20 đoạn qua thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.



Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe bồn chở gas lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Lâm Đồng về TP HCM với tốc độ cao. Khi qua đoạn cua dốc Ánh Mai, xe bồn mất lái tông vào 3 nhà dân ven đường và gãy làm đôi.

Chiếc xe gãy làm đôi



Rất may, lúc tai nạn xảy ra, thùng xe bồn chở gas trống, không làm ai thương vong. Được biết, chiếc xe mang BS: 51D – 095.42 do tài xế Nguyễn Văn Hải (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định).



Tại hiện trường là một đống đổ nát với 3 nhà dân hư hỏng nặng; 1 ôtô con, 1 xe tải móp mép; 2 trụ điện hạ thế, 3 cây xanh gãy đổ... Một số nhà dân bị xe bồn tông sập toàn bộ cổng, hàng rào và mái che hàng chục mét vuông.

Một nhà dân bị xe bồn tông sập toàn bộ cổng, mái che, hàng rào, một phần cửa nhà và tông hư hỏng 1 xe tải (loại 1,5 tấn) của gia đình để trước sân. Xe bồn còn tông gãy 2 trụ điện hạ thế và 3 cây xanh đô thị khiến dây điện, dây viễn thông và cành cây đứt, gãy nằm ngổn ngang.



Sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Bảo Lộc, Trạm Cảnh sát Giao thông Madagui (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng), Điện lực Bảo Lộc, Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ đã có mặt điều tiết giao thông, giải phóng hiện trường.

Theo Hà Ly/SKCĐ