Hiện trường thảm khốc vụ xe khách chở 40 người lao xuống vực ở Kon Tum

Liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực ở tỉnh Kon Tum, sáng nay, 11/7, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Your browser does not support HTML5 video. Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe lao xuống vực sâu cách mặt đường tới 20m. Ảnh: Thanh niên





Đồng thời, phối hợp với UBND, Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum tổ chức thăm hỏi người bị nạn, chia sẻ với các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng phải đu dây xuống hiện trường. Ảnh: Công an TP.HCM



Cũng trong sáng nay, Cục CSGT đã cử tổ công tác do một phó cục trưởng làm trưởng đoàn vào Kon Tum, phối hợp cùng Công an tỉnh Kon Tum khắc phục hậu quả, nắm tình hình các nạn nhân và xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe khách bị hư hỏng toàn bộ



Ngay trong sáng nay, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, đã có công điện yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra bên ngoài.



Ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.



Công an tỉnh KonTum được giao khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Chiếc xe lật nghiêng khiến hàng chục người mắc kẹt bên trong. Ảnh: Thanh niên

Các lực lượng chức năng được huy động để đưa nạn nhân ra khỏi chiếc xe. Ảnh: Thanh niên

Công an kiểm tra bên trong xe. Ảnh: Công an TP.HCM

Như đã đưa tin trước đó, rạng sáng 11/7, xe khách BS 36B-022.32 của nhà xe Minh Thắng do tài xế Mai Hải Nam (ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên QL14C, hướng từ Bắc vào.



Khi chạy qua đèo Ngọc Vin (km23 + 850 đoạn qua xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum) thì bất ngờ mất thắng lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong, 35 người bị thương.

Theo Hà Ly/SKCĐ