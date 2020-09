Hiện trường kinh hoàng vụ xe 4 chỗ lao lên vỉa hè, 3 người trong xe văng ra ngoài

Theo thông tin ban đầu từ Người lao động, vào khoảng 13 giờ 6/9, chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 51G-197.14 do một nam thanh niên điều khiển đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng tỉnh Sóc Trăng đi tỉnh Bạc Liêu.

Camera nhà dân ghi lại khoảnh khắc xảy ra tai nạn

Khi đến địa phận ấp Xẻo Chích, cách cầu Cả Dầy (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) khoảng 200m, thì chiếc xe mất lái lao rất nhanh vào lề đường, tung gãy biển hiệu một cây xăng.



Chiếc xe tiếp tục băng ngang qua trước mặt cây xăng, leo lên vỉa hè trước mặt một nhà dân là một cơ sở cơ khí ở kế bên cây xăng. Theo ghi nhận của Báo Dân Trí , tại hiện trường, chiếc xe nằm giữa cây xà cừ và nhà dân, bị hư hỏng rất nặng.

Cận cảnh chiếc xe gặp nạn



Một bánh xe sau bên trái gãy văng ra ngoài khoảng 3m làm vỡ một chậu cây cảnh. Cánh cửa sắt, một số vật dùng bán hàng của nhà dân cũng bị gãy, vỡ nát do va chạm mạnh…

Một bánh xe văng xa làm bể chậu cây cảnh



Camera của cây xăng ghi lại, cú va chạm của chiếc xe trước nhà dân dừng lại, có 3 người bên trong xe bị văng ra ngoài. Được biết, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhà dân bị hỏng hóc do ảnh hưởng của cú va chạm

Theo người dân cho biết, có 5 người trong xe, trong đó có ít nhất 2 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cho là thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, có thể do tài xế mất lái.



Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng địa phương đã đến ghi nhận hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.



