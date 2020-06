Hiệu trưởng, hiệu phó và kế toán ở Ninh Bình rút khẩu phần ăn, thu sai học phí của học sinh

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Trường Tiểu học Đông Thành (phường Đông Thành, TP Ninh Bình). Một số lãnh đạo, nhân viên nhà trường cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam.

Cụ thể, ông Bùi Thị Sơn (SN 1966) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thành, bà Đỗ Thị Như Thanh (SN 1976) - Hiệu phó Trường Tiểu học Đông Thành, bà Đinh Thị Huế (SN 1988) - Kế toán Trường Tiểu học Đông Thành cùng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1968 - Nguyên thủ quỹ Trường Tiểu học Đông Thành cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện một số sai phạm trong quá trình thu chi tiền ăn bán trú và tiền học phí của học sinh tại Trường Tiểu học Đông Thành.

Nơi xảy ra sự việc Hiệu trưởng, hiệu phó và kế toán rút khẩu phần ăn, thu sai học phí của học sinh.



Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định, trong năm 2018 và 2019, 4 bị can trên đã lập 2 hệ thống chứng từ kế toán để rút khẩu phần ăn của học sinh, thu học phí sai quy định. Tổng số tiền rút khẩu phần ăn, thu sai quy định lên tới trên 533 triệu đồng được các các bị can chia nhau để chi tiêu trái phép.



Do đó, ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của Pháp luật

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc giáo viên bớt xén suất ăn của học sinh để làm lợi cho bản thân. Hồi tháng 7/2019 bà Ngô Thị Hồng Lê - Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Thắng (phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) đã bị cách chức và chuyển đến trường khác làm giáo viên, một số cán bộ, giáo viên trường mầm non này cũng bị kỷ luật vì liên quan đến nhiều sai phạm, trong đó có việc rút khẩu phần ăn của học sinh.

Theo báo Giáo dục thời đại, từ tháng 9-12/2018, bà Lê đã bắt các giáo viên cắt bớt tổng 1.746 suất ăn của học sinh trong trường. Nữ hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên mỗi bữa ăn phải cắt bớt từ 20-25 suất ăn so với thực tế. Tổng số tiền bớt xén này có giá trị gần 42 triệu đồng.

