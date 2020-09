26 học sinh nhập viện do bị ong đốt: Hiệu trưởng trường Tiểu học nói gì?

Vào hôm qua (7/9), cộng đồng mạng xôn xao trước sự việc 26 học sinh tiểu học thuộc trường Tiểu học Thị trấn Cam Lộ, thuộc địa phận huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã phải nhập viện do bị ong đốt. Ngay tối ngày 7/9, bà Hồ Thị Hải Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Cam Lộ cho biết: “Sự việc xảy ra trong giờ ra chơi, thầy cô đã đưa các em tới viện ngay vì ong đốt là rất nguy hiểm, hiện 1 cháu đã được xuất viện về nhà, còn 25 cháu Sức Khỏe đã ổn định, nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi”.

Trường tiểu học thị trấn Cam Lộ

Liên quan đến sự việc, Trung tâm Y Tế huyện Cam Lộ vào khoảng 16:30 chiều hôm qua đã tiếp nhận hàng loạt học sinh lớp 1 nhập viện do bị ong đốt. Được biết, 26 em học sinh này đều là học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, thuộc trường tiểu học Thị trấn Cam Lộ, thuộc huyện Cam Lộ. Nhiều trường hợp các em bị ong đốt từ 3-4 nốt, chủ yếu ở vùng đầu và tai.

Sau khi tiếp nhận các học sinh trên, trung tâm y tế huy động 20 điều dưỡng và 4 bác sĩ để thăm khám, điều trị. Trong số 26 học sinh bị ong đốt có 2 trường hợp khá nặng, Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ đã xử lý, cấp cứu kịp thời.

Hiện sức khỏe của các học sinh ổn định, các nhân viên y tế đang tiếp tục điều trị cho các em theo phác đồ của bộ Y tế.

Your browser does not support HTML5 video.

Hàng chục học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu vì bị ong đốt trong giờ ra chơi

Theo Thùy Dương/SKCĐ