Vì sao hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày?

Theo nguồn tin từ tờ Tiền Phong, Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có quyết định đình chỉ công tác 90 ngày với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Quyết định này được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (cơ quan chủ quản Đại học Tôn Đức Thắng) ban hành ngày 21/8. Ông Danh sẽ bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ký quyết định.

Trước đó, ông Lê Vinh Danh cũng bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thời hạn 90 ngày do có một số sai phạm trong công việc. Quyết định này được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đưa ra tại buổi làm việc với Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng TP HCM chiều 31/7.

Theo nguồn tin từ website Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Ban chấp hành Đảng bộ trường này nhiệm kỳ 2015-2020 có 10 thành viên. Ông Lê Vinh Danh là Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư là ông Võ Hoàng Duy…

Về phía quản lý, ban Giám hiệu trường hiện chỉ có ông Danh là hiệu trưởng, các hiệu phó khác đã hết nhiệm kỳ. Hội đồng trường cũng được thông báo hết nhiệm kỳ từ cuối tháng 3.

Đại học Tôn Đức Thắng tiền thân là Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng, thành lập tháng 9/1997. Trường ban đầu do Liên đoàn Lao động TP HCM sáng lập và quản lý, sau đó chuyển sang mô hình bán công, rồi công lập và chuyển về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng, hiệu trường trường đã có dấu hiệu lạm quyền, không chấp hành quy định của các cấp có thẩm quyền, những phát ngôn của lãnh đạo trường là "không đúng bản chất, sự thật, gây tổn hại uy tín của tổ chức Công đoàn Việt Nam".

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi công văn tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham vấn một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ, vai trò của cơ quan chủ quản. Đồng thời, làm rõ việc trường tự bổ nhiệm chức danh giáo sư cho ông Lê Vinh Danh vào năm 2015.

