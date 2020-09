King of Rap: HIEUTHUHAI chiếm sóng vươn lên đầu bảng với màn trình diễn kết hợp tài năng và visual

Nếu tập 4 của "King of Rap" vấp phải nhiều chỉ trích do chất lượng chương trình giảm sút thì sân khấu của thí sinh HIEUTHUHAI trong tập 5 đã đánh bay mọi lời dị nghị và trở nên hot hit hơn bao giờ hết.

Trong tập đấu nhóm tuần này, những thí sinh cuối cùng bước vào phần thi là MC Wiz, DABLO, Billy, TBOSS và HIEUTHUHAI. Không nằm ngoài dự đoán, phần trình diễn của chàng rapper điển trai sinh năm 1999 HIEUTHUHAI đã khiến khán giả và dàn giám khảo quyền lực phấn khích ngay từ những giây đầu tiên.

Phong thái biểu diễn cực tự tin của HIEUTHUHAI.

Với concept mới lạ, HIEUTHUHAI khéo léo đưa vào ca khúc của mình một loạt những cái tên chương trình truyền hình nổi tiếng của Việt Nam như Hòa Âm Ánh Sáng (The Remix), Gương Mặt Thương Hiệu (The Face), Nhân Tố Bí Ẩn (X-Factor) hay Bài Hát Hay Nhất (Sing My Song) làm điểm nhấn cho ca khúc của mình. Anh chàng cũng không quên "nịnh đầm" giám khảo LK với câu rap: "Như anh LK vừa rap mà vừa có thể nấc" khiến vị giám khảo này lập tức bật dậy khỏi ghế đỏ và nhún nhảy theo.



Không chỉ gây ấn tượng bằng tài năng, HIEUTHUHAI còn cướp đi triệu trái tim của khán giả nữ xem truyền hình với sơ mi trắng bóng bẩy, tóc vuốt vuốt điệu nghệ và áo vest da cut xẻ cực cool ngầu. Chàng rapper vừa có tài năng vừa có visual thuộc hàng thượng hạng như vậy bảo sao vẫn luôn duy trì được phong độ hot nhất nhì mạng xã hội hiện nay.

Cận cảnh visual thượng hạng của chàng trai tới từ TP.HCM.

Tuy vậy nhưng số like mà HIEUTHUHAI ẵm về sau màn trình diễn này vẫn chưa thắng được những đối thủ đáng gờm như Wxrdie (với 60 like tương ứng 60 triệu đồng), Vsoul (với 52 like tương ứng 52 triệu đồng), ICD (với 50 like tương ứng 50 triệu đồng), Droppy (với 46 like tương ứng 46 triệu đồng), Richchoi (với 45 like tương ứng 45 triệu đồng), Pháo (với 40 like tương ứng 40 triệu đồng), Spideyboy (với 40 like tương ứng 40 triệu đồng). Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tài năng của HIEUTHUHAI thua kém bất kì thí sinh nào nhưng việc xuất hiện trong bảng cuối khi các giám khảo đã cược hơi "quá tay" trong các vòng trước cũng là điều khiến anh chàng gặp bất lợi.



Khi nhìn vào tổng thể màn trình diễn của nhóm, giám khảo Lil Shady không giấu được sự tự hào trước nhóm đấu cuối cùng khi liên tục đưa ra những lời khen có cánh. BigDaddy thay lời nói bằng hành động khi "chốt đơn" sẽ tiêu hết 66 like (66 triệu đồng) còn lại trong ngân hàng của mình cho các thí sinh xuất sắc nhóm 12 này. Ngược lại, LK đã "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền" nên đành ngậm ngùi tiếc nuối.

Toàn cảnh các thành viên trong đội HIEUTHUHAI.