UBKT Tỉnh ủy Nghệ An nói gì về hình ảnh 3 cán bộ đi xe biển xanh cúi nhìn điện thoại sau tai nạn?

Theo Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An, đó chỉ là hình ảnh tức thời khi tai nạn xảy ra, những cán bộ đó đang cầm điện thoại để gọi xe cấp cứu 115.

Cả ngày hôm nay, dư luận xã hội đang sục sôi phẫn nội trước hình ảnh 3 cán bộ đi xe biển xanh tông cô gái đi xe máy điện văng ra đường. Sau khi xuống xe, 3 người này mỗi người rút một chiếc điện thoại ra nhìn chăm chăm vào đó, còn nạn nhân thì nằm gục trên mặt đường nắng nóng như đổ lửa.

Liên quan đến sự việc này, chiều ngày 2/7, ông Bùi Thanh An – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An đã xác nhận 3 người đứng cầm điện thoại trong ảnh là cán bộ UBKT Tỉnh ủy. Song ông An cho rằng, hình ảnh đó chỉ là tức thời khi tai nạn xảy ra, những cán bộ trên vội vàng cầm điện thoại để gọi xe cứu thương.

Tờ VTC .vn dẫn lời Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An: “Lúc đó do mới bị tai nạn nên các anh đang luống cuống gọi xe cấp cứu. Sau khi xảy ra tai nạn, anh em có gọi điện thoại báo cho tôi. Tôi bảo phải nhận thức rõ ràng trách nhiệm, phải có lý có tình với người ta. Và ngay lúc đó, bố của cháu cũng ở gần đó nên cùng với mấy anh em đưa cháu bé đi Bệnh viện ”.

Hiện trường vụ tai nạn

“Tai nạn là không ai muốn. Giá như khi đó anh em lấy cái ô ra che cho cháu bé thì sẽ đúng hơn, nhưng tai nạn bất ngờ nên anh em cuống quá. Họ là những Đảng viên lâu năm, rất có trách nhiệm, có tình người chứ không phải người vô tâm như vậy đâu”, ông An nói thêm.

Theo thông tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 2/7, trên đường 3/2 ở TP Vinh ( Nghệ An ) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển xanh và một xe đạp điện. Hậu quả, cô gái đi xe đạp điện bị thương, ngã xuống đường.

Chiếc xe biển xanh mang BKS 37A-003.49 được xác định là của UBKT Tỉnh ủy Nghệ An. Khi đó, chiếc xe này chạy trên đường 3/2 theo hướng từ Quảng trường Hồ Chí Minh ra sây bay Vinh. Khi đến khu đô thị Vinaconex, ô tô va chạm với xe máy điện do một cô gái cầm lái đang rẽ qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến cô gái đi xe điện ngã văng ra phía trước khoảng 10 mét. Chiếc xe biển xanh đâm thẳng vào dải phân cách.



Sau khi vụ tai nạn xảy ra, 3 người đàn ông trên xe bước xuống nhưng chỉ tập trung gọi Sau khi vụ tai nạn xảy ra, 3 người đàn ông trên xe bước xuống nhưng chỉ tập trung gọi điện thoại . Trong khi đó, nạn nhân nằm gục trên đường giữa trời nắng nóng gần 40 độ C.

