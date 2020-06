Hình ảnh đầu tiên của 4 kẻ giết người rồi đổ bê tông giấu xác bị đưa ra xét xử vào sáng nay

So với thời điểm bị bắt, các bị cáo trong phiên xử sáng nay có phần “đầy đặn hơn”. Riêng bị cáo Hoa tóc bạc đi nhiều, sức khỏe yếu hơn nên được bị cáo Huyên và Công an dìu vào tòa.

Sáng 25/6, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người rồi đổ bê tông giấu xác. 4 bị cáo trong vụ án này lần lượt là Lê Ngọc Phương Thảo (trú Tiền Giang), Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ ruột Hà), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (cùng trú TP.HCM).

Bị cáo Huyên và Công an dìu bị cáo Hoa vào tòa

Hai nạn nhân trong vụ án là ông Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là vụ án gây rúng động dư luận xảy ra vào tháng tháng 5/2019.

Theo nguồn tin từ tờ Lao động, khoảng 7h sáng nay (25/6), rất đông phóng viên, người dân đến dự phiên tòa. Để đảm bảo phiên tòa diễn ra an toàn, lực lượng chức năng được huy động đến khá đông. An ninh thắt chặt, từ quốc lộ 13, Công an chốt tại các ngã ba để điều tiết giao thông. Tại tòa án, Công an kiểm tra nghiêm ngặt giấy tờ của phóng viên, người đến dự tòa. Tòa án cũng đã chuẩn bị một phòng riêng để phóng viên tác nghiệp.

Từ sáng sớm các bị cáo đã được lực lượng Công an áp giải đến tòa. So với thời điểm bị bắt, các bị cáo có phần đầy đặn hơn và tỏ ra khá bình thản. Riêng bị cáo Hoa tóc bạc đi nhiều, Sức Khỏe có phần yếu hơn nên đã được bị cáo Huyên và lực lượng dẫn giải dùi vào trong tòa.

Các bịc áo trong phiên xử sáng nay

Liên quan đến phiên xử sáng nay, TAND tỉnh Bình Dương đã triệu tập 49 người có quyền, nghĩa vụ liên quan và nhân chứng đến tòa. Được biết, 4 bị cáo có luật sư bào chữa. Riêng bị cáo Hà có 2 luật sư bào chữa. VKSND tỉnh Bình Dương cũng cử 4 kiểm sát viên đến tham dự phiên tòa.

Ngoài ra, tòa án cũng triệu tập người đại diện của bị hại Linh ở Nghệ An và người đại diện của bị hại Thành ở TP Hồ Chí Minh đến phiên tòa sáng nay.

Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Hà được xác định là kẻ cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này. Bị cáo Hà bị truy tố tội Giết người. Bị cáo Thảo bị truy tố tội Giết người và Che dấu tội phạm; Bị cáo Huyên và Hoa bị truy tố tội Giết người và Không tố giác tội phạm.

