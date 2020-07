Hình ảnh bãi biển Đà Nẵng vắng lặng như tờ trong buổi sáng đầu tiên của ngày giãn cách xã hội

Sáng nay ngày 28/7, người dân thành phố Đà Nẵng bắt đầu với cuộc sống thường ngày của mình trong điều kiện giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Trên các tuyến phố, các bãi biển đã bắt đầu vắng người qua lại hơn thường ngày. Tuy nhiên nhiều người dân nơi đây vẫn giữ thói quen dậy sớm để tập thể dục ngoài bãi biển.

Người dân trong ngày đầu giãn cách xã hội vẫn giữ thói quen dậy sớm tập thể dục

Ngay từ sáng sớm nay, hệ thống loa đã được bố trí dọc các bờ biển để thông báo cho người dân những thông tin mới nhất về kế hoạch giãn cách xã hội kể từ 0h ngày 28/7. Lãnh đạo của quận cùng với lực lượng công an và tổ trận tự đã có mặt ngoài bãi biển để luôn nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn với những người khác.

Mọi người có những hoạt động thể dục của cá nhân mình

Thành viên của tổ trận tự du lịch Sơn Trà - anh La Văn Mua cho biết, người dân vẫn sẽ được tập thể dục trên bãi biển nhưng không được xuống tắm cũng như tham gia các hoạt động thể thao tại bãi biển. Khi tập thể dục mọi người cũng phải đeo khẩu trang đầy đủ và tránh tụ tập đông người.

Không được xuống tắm, hai cha con đang chơi bóng ngoài bãi biển

Tổ trận tự đến nhắc nhở người cha không được chơi bóng đá bóng chuyền ngoài bãi biển

Tổ trật tự cầm loa thông báo nhắc mọi người phải đeo khẩu trang

Các dịch vụ của khu tắm rửa đã bị dừng hoạt động

Người dân Đà Nẵng lựa chọn những môn thể thao khác thay vì tắm biển

Thành phố cũng đã dừng toàn bộ các hoạt động của khu nhà tắm nước ngọt, bãi trông giữ xe, các hàng quán ven biển, các dịch vụ cho thuê mô tô nước, dù biển,…

Việc không được tắm biển và tham gia các hoạt động tại đây khiến nhiều người dân cảm thấy không thoải mái vì với họ đó là thói quen và là niềm vui mỗi ngày. Thế nhưng hầu hết mọi người đều vui vẻ chấp hành và họ bắt đầu tìm kiếm cho mình những môn thể dục thể thao khác.

Bên cạnh các bãi biển Đà Nẵng , trong thành phố sáng nay đường phố cũng vắng ngươi qua lại, các hàng quán kinh doanh đã đóng cửa.

Cầu Rồng, tuyến giao thông huyết mạch của thành phố Đà Nẵng trong ngày đầu giãn cách xã hội

Các tuyến phố lớn của Đà Nẵng như Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Ngô Quyền, Phạm Văn Đồng, Đường 2 Tháng 9 đều vắng bóng xe cộ trong sáng nay

Tuyến đường Bạch Đằng khá vắng vẻ, người dân tập thể dục cũng tuân thủ đeo khẩu trang theo quy định

Hình ảnh bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng vắng lặng trong ngày giãn cách xã hội thứ nhất

Hình ảnh bãi biển Đà Nẵng trong ngày giãn cách xã hội đầu tiên

Theo Phương Hoa/SKCĐ