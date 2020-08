Tim tuyên bố ép cân khẩn cấp, nghe con số mà cư dân mạng phát hoảng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Tim bất ngờ khiến khán giả sốc nặng khi tuyên bố sẽ tiếp tục ép cân xuống 48kg trong thời gian tới. Cụ thể, khi đăng tải hình ảnh trong phòng tập gym, giọng ca 'Một vòng trái đất' đã kèm theo dòng chú thích: "Vô giai đoạn work out căng thẳng để ép cân xuống số kg 48. Đề nghị anh em không rủ nhậu, bia. Chỉ tiếp rượu! Ok".

Ngay lập tức, chia sẻ này của Tim đã nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả và bạn bè. Hầu hết mọi người đều khá bất ngờ trước quyết định của nam ca sĩ. Họ khuyên anh không nên ép cân quá nhiều vì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Sức Khỏe

Nhiều người khuyên nam ca sĩ không nên ép cân quá đà.

Nhiều người lo lắng: "Cái gì? 48kg? Muốn thành bộ xương hả?", "48 kg thì còn gì anh ơi", "48 kg thì ốm nhom à?"...

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng có thể nam ca sĩ ép cân là để phù hợp với vai diễn mới. Tuy nhiên, mọi người vẫn khuyên nhủ anh không nên Giảm cân quá đà.

Trước đó, Tim từng khiến cư dân mạng xôn xao trước vẻ ngoài xanh xao, hốc hác sau khi giảm 20kg. Vào giữa năm 2019, vấn đề cân nặng của anh chàng cũng là chủ đề nhiều người quan tâm. Khi đó, Tim cho biết chán ăn và stress đã khiến cân nặng của anh giảm chóng mặt. Từ 85kg, cân nặng lúc ấy của Tim chỉ còn 7kg.

Tuy nhiên, có vẻ như Tim rất hài lòng với hình ảnh cũng như cân nặng hiện tại của mình. Anh thường xuyên khoe hình ảnh tập luyện chăm chỉ để có thể giảm thêm cân.

Tim thường xuyên xuất hiện với hình ảnh xanh xao, gầy gò.

Có thể thấy, từ sau khi ly hôn Trương Quỳnh Anh, nhanh sắc của Tim ngày càng tuột dốc không phanh khi luôn xuất hiện với hình ảnh gầy gò, kém sắc. Từng là 1 nam thần đình đám trong showbiz, khán giả hi vọng Tim sẽ sớm tăng cân để lấy lại được vẻ ngoài phong độ, điển trai trước đó.

Ca sĩ Tim tên thật là Trần Nguyên Cát Vũ, sinh ngày 02/09/1987 tại TP Hà Nội nhưng đang sinh sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính, giọng hát ngọt ngào, Tim (Trần Nguyên Cát Vũ) từng là “chàng trai trong mộng” của nhiều fan nữ.

Your browser does not support HTML5 video.

Cánh Chim Hải Âu | Tim | MV | HD

Xem thêm: Động thái đầu tiên của Lệ Quyên sau loạt ảnh thân thiết bên trai lạ khiến nhiều người chú ý



Theo Thùy Nguyễn/SCKĐ