Phố phường Đà Nẵng vắng lặng kể từ thời khắc thực hiện lệnh giãn cách xã hội

Đêm qua lúc 0h ngày 28/7 các lực lượng chức năng đã có mặt tại các tuyến phố chính của Đà Nẵng và hoàn tất công cuộc phong tỏa 4 con phố chính bao quanh các bệnh viện lớn là Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

23 giờ 30 đêm qua những chiếc xe chở barie của lực lượng công an Đà Nẵng tiến về trước Bệnh viện C





Trước mắt thời gian giãn cách xã hội ở TP Đà Nẵng kể từ 0h ngày 28/7, ít nhất trong vòng 14 ngày.





Theo ghi nhận, các tuyến đường có lực lượng gác ngay từ đêm 27/7 là: Đường Quang Trung (từ nút Nguyễn Thị Minh Khai - Quang Trung tới nút Đống Đa - Quang Trung), đường Hải Phòng (từ nút Hải Phòng - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Hải Phòng - Ông Ích Khiêm).

Sơ đồ phong tỏa 3 Bệnh viên và bốn tuyến đường mà người dân Đà Nẵng nên chú ý





Đoạn đường Ông Ích Khiêm (nút Ông Ích Khiêm - Hải Phòng đến nút Ông Ích Khiêm - Đống Đa) và đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ nút Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Nguyễn Thị Minh Khai - Hải Phòng).





Vào đêm qua và rạng sáng nay hình ảnh của những chiếc xe cơ động đã diễn ra trên khắp các tuyến phố tại Đà nẵng. Người dân cũng ý ở trong nhà và không ra ngoài đường nếu không thực sự cần thiết. Dưới đây là một số hình ảnh của Đà Nẵng sau khi vừa có lệnh cách ly đêm qua.

Hàng chục barie được vận chuyển đến để thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày tại đây

Các đoạn đường bị phong tỏa tại các bệnh viện ở Đà Nẵng

Công tác giãn cách xã hội đã được thông báo đến người dân để họ có sự chuẩn bị

Công an kéo barie để phong tỏa tuyến đương Hải Phòng - Ông Ích Khiêm

Hầu hết các nhà dân đều đóng cửa trước 23h trước khi lệnh giãn cách xã hội bắt đầu áp dụng

Những ngày giãn cách xã hội trên toàn thành phố mà không người dân Đà Nẵng nào muốn

Hình Ảnh trước cổng Bệnh viện C Đà Nẵng

Tình hình giãn cách xã hội tại Đà Nẵng thời điểm hiện tại

Theo Phương Hoa/SKCĐ