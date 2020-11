HOT: Hé lộ những hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới Công Phượng - Viên Minh

Hôm nay (16/11), đám cưới của Công Phượng - Viên Minh đã chính thức diễn ra trong sự ngóng chờ của người hâm mộ. Theo kế hoạch, bên gia đình chú rể sẽ tới nhà cô dâu vào lúc 8h sáng tại quận 2 (TP.HCM) để làm lễ xin dâu. Đối với buổi lễ này, phía nhà gái cũng mong muốn được đảm bảo quyền riêng tư ở mức tối đa.

Hình ảnh đám cưới hiếm hoi được hé lộ

Theo một số nguồn tin, đội bê tráp cho đám cưới Công Phượng và Viên Minh gồm 7 người, hầu hết đều là những chân sút trong đội tuyển bóng đá Việt Nam , gồm: Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Đức Lương, Hồng Duy, Trung Tín và Hồ Tấn Tài.

Đội bê tráp cho nhà chú rể

Được biết, đây đều là những người bạn thân và đồng đội gắn bó suốt nhiều năm với Công Phượng. Trong đó, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường và Nguyễn Văn Toàn đều là bạn bè thân thiết của Công Phượng, cùng anh trải qua nhiều khó khăn khi cùng sánh vai thi đấu cho CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Hồng Duy bảnh bao



Sau khi lễ xin dâu hoàn thành nhà trai sẽ nghỉ trưa rồi đi dự tiệc vào lúc 18h chiều cùng ngày. Như đã thông tin trước đó, tiệc cưới sẽ được tổ chức tại Gem Center - nơi tổ chức tiệc cưới sang chảnh bậc nhất Sài Gòn, từng được nhiều Ngôi Sao nổi tiếng và giới nhà giàu lựa chọn.

Chú rể Công Phượng cực bảnh bao cạnh cô dâu xinh đẹp.



Trước đó, lễ đính hôn của Công Phượng - Viên Minh đã diễn ra vào ngày 3/6 tại một khách sạn sang trọng. Sau hôn lễ ngày 16/11, Công Phượng và Viên Minh còn tổ chức đám cưới thêm ở 2 địa điểm là Phú Quốc (dành cho bạn bè thân thiết) khoảng vài ngày sau đo và ở Nghệ An (nhà trai) vào ngày 3/12.

*Ảnh: Thomas Nguyễn, FBNV, Thảo Phạm

Video lễ ăn hỏi của Công Phượng-Viên Minh.



Theo TN/SKCĐ