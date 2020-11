Tan chảy loạt ảnh cưới của Công Phượng - Viên Minh tại Phú Quốc, chú rể trao lời thề nguyện cực ngọt

Sau khi đáp chuyến bay tới Phú Quốc, chiều ngày 18/11 Công Phượng và bà xã Viên Minh đã tổ chức đám cưới lãng mạn, cổ tích ngay trên bãi biển đầy cát trắng. Mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thiện từ khuya ngày hôm trước cho đến tận rạng sáng ngày hôm nay.

Khung cảnh đám cưới vô cùng lãng mạn

Trong đám cưới của Công Phượng có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi cầu thủ đình đám như: Tiến Linh, Quang Hải, Hồng Duy, thủ môn Bùi Tiến Dũng, gia đình Tiến Dũng - Khánh Linh...

Dàn tuyển thủ đẹp trai trong đám cưới Công Phượng

Quang Hải thọt lỏm giữa 2 đồng đội

Từ những hình ảnh được bạn bè cô dâu chú rể tiết lộ, tất cả các khách mời tham gia đám cưới đều diện dress code là màu trắng. Điều đáng nói, chủ hôn của đám cưới chính là anh chàng hài hước Nguyễn Phong Hồng Duy. Được biết, Hồng Duy là đồng đội sát cánh cùng Công Phượng ở CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Hồng Duy làm chủ hôn lễ





Mở đầu cho hôn lễ, Công Phượng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ, bản thân chính là người chủ động tỏ tình với bà xã. Trước sự chứng kiến của người thân và toàn bộ khách mời, chàng tuyển thủ Nghệ An đã nhắn nhủ đến Viên Minh rằng:

"Anh cảm ơn em, hai ta đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian qua khó khăn. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho chúng ta".

Cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn ngọt ngào

Sau câu nói ngọt ngào này, cả 2 chính thức gọi nhau là vợ -chồng và trao nhau nụ hôn trước sự chúc phúc của mọi người.

Vợ chồng Tiến Dũng

Nắm chắc 'thời cơ' này, Nguyễn Phong Hồng Duy đã nhân cơ hội trêu đùa bà xã Công Phượng: "Cô dâu của chúng ta là người 'mê trai đầu thai cũng không hết" khiến khách mời phì cười, quả không hổ danh là cây hài của đội tuyển Việt Nam.

Thực tế, Viên Minh trước đây vốn là một fan cứng của Công Phượng. Cuối cùng, cô đã có được trái tim thần tượng và bước cùng chàng trai ấy suốt cả cuộc đời.

Sau đám cưới ở Phú Quốc, cặp đôi sẽ tổ chức thêm buổi tiệc ở Nghệ An (nhà trai) vào ngày 3/12.

Ảnh: Kênh14

Video lễ ăn hỏi của Công Phượng-Viên Minh.

Theo TN/SKCĐ