Hé lộ những hình ảnh đầu tiên về đám cưới của Công Phượng - Viên Minh ở quê nhà Nghệ An

Ngày 16 và 18/11 vừa qua, đám cưới của Công Phượng cùng bà xã Viên Minh đã lần lượt được tổ chức ở TP.HCM và Phú Quốc. Sau đó, đến ngày 3/12, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức báo hỉ tại quê nhà của chú rể tại Đô Lương (Nghệ An).

Vốn đám cưới của Công Phượng luôn được bảo mật ở mức cao nhất nên những hình ảnh về ngày vui của cặp đôi mỗi khi được đăng tải đều thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng.

Đám cưới của Công Phượng ở TP.HCM và Phú Quốc

Đặc biệt, nhiều fan tò mò không biết đám cưới tại Nghệ An của Công Phượng sẽ hoành tráng cỡ nào. Mới đây, trên mạng xã hội nhiều người đã lan truyền những bức ảnh đầu tiên ghi lại công tác chuẩn bị cho hôn lễ vào tháng 12 tới.

Theo như những hình ảnh được chia sẻ, sân khấu đám cưới đang được dựng lên. Khung sân khấu được lắp ghép trên bãi đất rộng, xung quanh là núi đồi và cây cỏ giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mướt bao la.

Hình ảnh được CĐM chia sẻ

Khu vực diễn ra đám cưới tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nhiều người cũng khẳng định đám cưới chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng hoành tráng. Dưới ảnh, rất nhiều người hâm mộ gửi lời chúc phúc đến cặp đôi và hóng chờ ngày trọng đại sắp tới.

S ân khấu đám cưới đang được dựng lên





Đặc biệt, đến ngày 29/11 tấm thiệp mời của đám cưới Công Phượng ở Nghệ An cũng đã lộ diện. Thiệp của cặp đôi vẫn được thiết hế đơn giản với tông màu trắng chủ đạo nhưng vẫn không kém phần tinh tế. Được biết, tấm thiệp này đã được bố mẹ chàng cầu thủ gửi đến bà con xóm làng, bạn bè thuở nhỏ của Công Phượng cũng như đội tuyển SLNA.

Thiệp mời của cặp đôi

Theo như tiết lộ, đám cưới sẽ tổ chức vào lúc 10h30p ngày 3/12 tại sân bóng xóm 4 theo phong cách dân giã.

Công Phượng và bà xã Viên Minh quen nhau từ năm 2014, khi đó chàng tuyển thủ đang có chuyến tập huấn tại Bỉ cùng đội tuyển U19 Việt Nam. Đến năm 2016, cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương.



Được biết, Viên Minh có tên đầy đủ là Tô Ngọc Viên Minh, sinh năm 1993. Cô nàng hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Viên Minh mới tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sỹ ngành Quản trị Được biết, Viên Minh có tên đầy đủ là Tô Ngọc Viên Minh, sinh năm 1993. Cô nàng hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Viên Minh mới tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh của Đại học RMIT vào năm ngoái, sau đó về làm việc cho công ty của gia đình tại TP. HCM.



Vốn sống kín tiếng nên chuyện hẹn hò của cặp đôi không hề để lộ ra ngoài, mãi đến đám hỏi ngày 3/6 thì mọi chuyện mới được công khai.



Video lễ ăn hỏi của Công Phượng-Viên Minh.



Theo TN/SKCĐ