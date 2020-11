Fan phát sốt với hình ảnh gia đình 5 người của Hồ Ngọc Hà, biểu cảm của Subeo mới đáng chú ý

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Chủ xóm trọ đóng cổng vây bắt khi thấy có thanh niên vào sân hành động khả nghi

Sự việc xảy ra vào lúc sáng sớmngày 3/11 tại một khu trọ ở Bình Dương. 1 thanh niên vào sân rồi móc đồ nghề ra có ý định trộm xe thì bị bác chủ xóm trọ phát hiện, bác định đóng cổng để tóm gọn nhưng không thành.