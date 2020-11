Hậu đám cưới Công Phượng - Viên Minh: Hình ảnh ngồi đất của cô dâu chú rể khiến dân tình thích thú

Tối qua (16/11), đám cưới của chàng tuyển thủ Nghệ An Công Phượng cùng bà xã Viên Minh được tổ chức ở TP.HCM đã kết thúc viên mãn. Dù hôn lễ được bảo mật nhưng hình ảnh cô dâu chú rể trong những khoảnh khắc hiếm hoi được bạn bè đăng tải vẫn khiến nhiều người chú ý.

Trong ngày trọng đại, Công Phượng mặc vest đen bảnh bao, Viên Minh diện váy trắng lệch vai giản dị nhưng vẫn sang trọng, thanh tao. Váy cưới của Viên Minh có thiết kế tối giản, không bồng xòe diêm dúa, cũng không đính kết cầu kỳ. Điểm nhấn nhá duy nhất của chiếc váy nằm ở phần vai lệch và các nếp được xếp tinh tế.

Ảnh: Nguyễn Trọng Thủy, Đỗ Tuấn

Dù hôn lễ đã qua, nhưng đến sáng nay bạn bè, người thân của cô dâu chú rể mới chia sẻ ảnh trên mạng. Trong đó, đáng chú ý là hình ảnh Công Phượng - Viên Minh ngồi bệt trên nền đất. Có lẽ cặp đôi ngồi nghỉ ngơi sau thời gian dài mệt mỏi vì tiếp khách.

Được biết, bức hình được ghi lại khi buổi tiệc cưới kết thúc, quan khách cũng đã về gần hết. Tuy mệt mỏi nhưng Công Phượng - Viên Minh vẫn rất nổi bật, cô dâu còn tạo dáng chữ V cực dễ thương khi ống kính hướng vào mình.

Sau hôn lễ, những 'điều khoản' trong thiệp mời cưới cũng được dân mạng chia sẻ rần rần. Bên cạnh lời cảm ơn chân thành gửi đến quan khách, thiệp cũng ghi rõ yêu cầu rằng: Khách mời đến hôn lễ không được tự ý chụp hình.

Hình ảnh đáng yêu của cô dâu, chú rể





Đầy đủ nội dung trong tấm thiệp như sau: "Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các quý khách, quý phóng viên đã yêu mến và quan tâm đến đám cưới của hai con Công Phượng và Viên Minh hôm nay. Chúng tôi luôn ghi nhớ và trân trọng tình cảm của tất cả quý vị.

Với hi vọng đem đến một không gian riêng tư, thoải mái nhất cho người thân và bạn bè trong ngày vui trọng đại, gia đình chúng tôi kính mong quý khách, quý phóng viên sẽ thông cảm và vui lòng không quay phim, chụp ảnh, tác nghiệp trong tiệc cưới.

Gia đình chân thành cảm ơn và rất mong được thấu hiểu cho sự bất tiện này. Trân trọng".



Hiện những hình ảnh trong đám cưới Công Phượng - Viên Minh vẫn được nhiều người quan tâm, chia sẻ.

Sau hôn lễ ngày 16/11, Công Phượng và Viên Minh còn tổ chức đám cưới thêm ở 2 địa điểm là Phú Quốc (dành cho bạn bè thân thiết) khoảng vài ngày sau đo và ở Nghệ An (nhà trai) vào ngày 3/12.



Your browser does not support HTML5 video.

Video lễ ăn hỏi của Công Phượng-Viên Minh.



Theo TN/SKCĐ