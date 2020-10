Đám cưới bí mật bậc nhất Kpop của Changmin (DBSK): Lộ diện những bức ảnh hiếm hoi?

Chiều tối 25/10 vừa qua, truyền thông xứ Hàn đưa tin về hôn lễ của Changmin (DBSK). Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đám cưới của 'nam thần' DBSK được tổ chức riêng tư với sự tham gia của người thân và bạn bè 2 bên.

Được biết, mọi thông tin về đám cưới đều được nam idol giữ kín. Ngoài gia đình và bạn bè thân thiết tham dự, lễ cưới không hề có sự tác nghiệp của truyền thông. Điều này càng khiến nhiều người tò mò về danh tính cô dâu cũng như hình ảnh đám cưới của Changmin (DBSK).

Chưa một bức ảnh nào về hôn lễ của Changmin được hé lộ

Sau khi diễn ra 1 ngày, không hề có một hình ảnh nào liên quan đến đám cưới của Changmin (DBSK) được hé lộ hay phát táng trên mạng. Suốt đêm 26/10, từ khóa “Không có một bức hình nào từ đám cưới Changmin” còn đứng top tìm kiếm weibo, đủ thấy người hâm mộ hoang mang và tò mò đến nhường nào.



Điều này khiến nhiều fan còn hài hước cho rằng, không biết Changmin kết hôn thật hay đùa nữa. Không ít người hâm mộ mong chờ những bức ảnh dàn trai xinh gái đẹp quảy hết mình trong đám cưới bởi DBSK trực thuộc công ty giải trí hàng đầu SM Entertainment, cùng 'nhà' với Super Junior, SNSD, SHINee, EXO và Red Velvet.

Ảnh Leeteuk (Super Junior) và BoA chia sẻ lên mạng hình ảnh giống như đang đi ăn cưới

Trước đó, chỉ 2 trong số những người bạn của Changmin là Leeteuk (Super Junior) và BoA chia sẻ lên mạng hình ảnh giống như đang đi ăn cưới. Cụ thể, Leeteuk (Super Junior) đăng ảnh áo vest bảnh bao còn BoA cười tươi rói, thân thiết dựa vào lưng của một người đàn ông bí ẩn.

Mãi đến tối muộn 26/10, hình ảnh nghi được chụp trong hôn lễ của nam idol được hé lộ. Ảnh được Yuri (SNSD) đăng tải cùng với 2 thành viên SNSD là Taeyeon và Yoona. Ba cô nàng không để lộ mặt vì quay lưng vào ống kính nhưng vẫn có thể nhận ra khung cảnh phía trước họ là đám cưới.

Hình ảnh được Yuri (SNSD) đăng tải

Nhiều người suy đoán, đây là hình ảnh 3 nữ idol tham dự đám cưới của đàn anh thân thiết Changmin. Ngay lập tức, nhiều người đã sốt sắng chia sẻ ảnh vì cho rằng đây là ảnh đầu tiên công khai khung cảnh đám cưới của Changmin.

Dù đã biết hôn lễ được tổ chức riêng tư nhưng dân tình vẫn không khỏi thán phục trước đẳng cấp bảo mật của Changmin. Sắp tới, liệu nam idol có đăng tải những hình ảnh hôn lễ hay không vẫn còn là điều bí ẩn.



