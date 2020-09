Nguyễn Trọng Hưng xuất hiện tươi tắn sau lùm xùm với vợ cũ, tiếp tục đề cập đến chuyện cá nhân

Suốt thời gian qua, chuyện 'nóng hổi' nhất có lẽ chính là vụ ly hôn lùm xùm của Nguyễn Trọng Hưng và Âu Hà My . Sau khi bị vợ cũ đăng clip bắt quả tang ngoại tình và tố sống bội bạc, Nguyễn Trọng Hưng đã lên tiếng sau một thời gian dài im lặng, tố ngược vợ cũ và dọa sẽ nhờ Pháp luật can thiệp nếu nữ giảng viên không xin lỗi công khai và đính chính thông tin. Đáp lại, Âu Hà My vẫn giữ thái độ im lặng kiểu 'người đúng thì không cần giải thích nhiều'.



Sau khi tuyên bố 'Hết giờ' vào 2 ngày trước, tối hôm qua CĐM bất ngờ thấy nam diễn viên Đi qua mùa hạ đăng tải bài viết đầu tiên trên trang cá nhân không liên quan đến việc ly hôn hay đấu tố vợ cũ. Đây cũng là hình ảnh mới nhất của Nguyễn Trọng Hưng sau khi yêu cầu Âu Hà My và gia đình vợ cũ phải xin lỗi.

Hình ảnh mới nhất được đăng tải của Nguyễn Trọng Hưng

Từ hình ảnh có thể thấy, nam diễn viên sinh năm 1992 diện nguyên một set trắng, khoác vai bạn và cười tươi rạng rỡ. Anh cũng cho biết bản thân đang đi chơi cùng bạn bè.

Tuy nhiên, dưới bài đăng của Nguyễn Trọng Hưng, rất nhiều bình luận đều nhắc đến vụ ly hôn của đạo diễn trẻ với vợ cũ. Trước tình hình này, Trọng Hưng đã gửi lời nhắn nhủ của mình đến CĐM như sau: "Các bạn muốn phân bua chuyện cá nhân thì qua bài post kia nhé! Đọc hiểu giúp mình các bạn nhé".

Lời nhắn nhủ của Trọng Hưng



Ngày 7/9 vừa qua trong bản tố cáo vợ cũ, Nguyễn Trọng Hưng đã đề nghị Âu Hà My và gia đình đính chính các thông tin mà anh cho là sai lệch về những chuyện đã xảy ra.

Theo đó, anh cũng một lần nữa nhấn mạnh các vấn đề quan trọng gồm: Âu Hà My đã lén lút đặt máy ghi âm tại nhà anh, xâm phạm quyền riêng tư của bản thân và cả gia đình, anh và Hà My đã chính thức ly hôn từ 24/6 và chỉ chờ ngày ra tòa mà thôi, bên cạnh đó Âu Hà My không có thai nên chuyện sảy thai là sai sự thật.



Nguyễn Trọng Hưng còn cho biết, không có chuyện công ty anh bị phá sản, thực tế công ty vẫn hoạt động bình thường nhưng chính việc AHM tố cáo trước đó đã khiến rất nhiều hợp đồng của anh bị hủy. Anh cũng nhấn mạnh, bản thân chưa bao giờ ở rể và cũng không muốn ở rể.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ