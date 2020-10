Tin vui: Đông Nhi hạ sinh con gái đầu lòng, dân tình lập tức nháo nhào dự đoán tên em bé

19h20 phút ngày 26/10, Đông Nhi hạ sinh thành công con gái đầu lòng tại một Bệnh viện quốc tế 5 sao ở TP.HCM. Trước đó, nữ ca sĩ được ông xã Ông Cao Thắng hộ tống nhập viện từ 3h sáng cùng ngày, đi cùng còn có mẹ ruột và mẹ chồng của cô.

Đông Nhi nhập viện từ sáng sớm 26/10. Ảnh: Kênh 14

Được biết, ban đầu nữ ca sĩ lựa chọn sinh thường. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, nữ ca sĩ được chuyển sang phòng mổ đẻ, có gây mê. Sau 15 tiếng nhập viện, nữ ca sĩ đã hạ sinh con gái đầu lòng "mẹ tròn con vuông".

Trong suốt thời gian bà xã nhập viện, Ông Cao Thắng luôn túc trực ở bên không rời để ở bên cạnh căm sóc vợ và đồng hành cùng cô trong giờ khắc thiêng liêng.



Thông tin này đang khiến cả showbiz và các fan của cặp đôi rần rần vui sướng, liên tục gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Nhiều nghệ sĩ và bạn bè thân thiết đã lập tức gửi lời chúc mừng tới cặp đôi vàng này.

Nhiều nghệ sĩ chúc mừng Đông Nhi - Ông Cao Thắng đón con gái đầu lòng

Trên nhiều trang mạng xã hội , các fans của cặp đôi đang thi nhau trổ tài đoán tên thật của em bé. Với họ của ba là Ông, nhiều cư dân mạng nghĩ ra cái tên hay ho cho bé gái. Hiện tại được biết em bé nhà Đông Nhi có tên ở nhà là Winnie.



Đông Nhi và Ông Cao Thắng là cặp đôi đẹp nhất nhì trong showbiz Việt. Cả hai tổ chức hôn lễ hoành tráng vào tháng 11 năm ngoái. Em bé của cặp đôi này là một trong số các "chuột vàng" showbiz Việt trong năm nay.

Đông Nhi công khai thông tin mang thai con đầu lòng

Trước khi sinh con, Đông Nhi từng chia sẻ, làm mẹ là trọng trách thiêng liêng, tuy nhiên cô vẫn dành tình yêu cho âm nhạc. Nữ ca sĩ nói: "Tôi sẵn sàng trở lại với công việc khi mọi thứ ổn định vì âm nhạc vẫn là một phần máu thịt của tôi. Fan và khán giả vẫn là những người thân dành cho tôi nhiều điều tuyệt vời".

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Hà Ly/SKCĐ