Đốn tim với khoảnh khắc hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi lần đầu chạm vào nhau sau ca mổ tách rời

Ngày 19/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) thông tin về tình hình Sức Khỏe cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi. Các bác sĩ cho hay bé Trúc Nhi đã được tháo bột chân hoàn toàn, sớm hơn nhiều ngày so với dự kiến. Hai chân của bé đã cử động thoải mái.

Còn Diệu Nhi được các bác sĩ tiên lượng khoảng 5 tuần nữa khi khung chân và xương chậu của bé phục hồi tốt nhất thì mới có thể tháo bột hoàn toàn. Sau khi được tháo bột, các bé sẽ tiếp tục tập vật lý trị liệu và tập đi.

Bé Diệu Nhi bên trái vẫn còn đeo bột ở chân

Ngay từ trước khi tháo bột hai bé đã có thể ngồi dậy vững chãi, tươi tỉnh trò chuyện, Các vết thương vùng tiết niệu, sinh dục và hậu môn của Trúc Nhi - Diệu Nhi đều khô thoáng, tiện chăm sóc.

Chút bỡ ngỡ khi gặp lại nhau sau 1 tháng xa cách



Sau ca mổ, hai bé được nằm ở hai chiếc giường khác nhau trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hai chiếc giường vốn cách xa nhau khoảng 2m để đảm bảo tránh nhiễm khuẩn. Dù xa nhưng hai chị em có thể nhìn thấy nhau.



Ngày 18/8, lần đầu tiên các bác sĩ kéo hai chiếc giường cạnh nhau, để hai chị em gặ mặt, chạm vào nhau trong tâm thế hoàn toàn khác.



Các bác sĩ và Các bác sĩ và gia đình đã ghi lại những khoảnh khắc hai bé chạm tay vào nhau và chơi đùa cùng nhau. Một chút bỡ ngỡ thoáng qua rồi cả hai tinh nghịch, hiếu động, thích vui chơi với bố mẹ và các y bác sĩ.

Các nhân viên y tế còn trêu chọc cặp song sinh họp chợ Dâu - Táo (tên ở nhà của hai bé), phát hiện tụ tập nói cười đông người giữa mùa dịch không đeo khẩu trang. Nhìn cái mặt vênh váo thách đố mà thấy cưng tới xúc động.



Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho hay, hai tháng nữa sẽ tiếp tục tiến hành phẫu thuật tái tạo đường tiêu hóa, tiết niệu cho hai bé bởi hiện tại các bé được mở hậu môn tạm qua da.



Cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi chào đời ngày ngày 7/6/2019, tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM). 13 tháng chung sống hòa nhịp với phần bụng chậu dính liền, hai bé vẫn phát triển tốt, đã biết cùng nhường nhịn và phối hợp với nhau trong các thao tác và sinh hoạt.

Qua hơn một năm chuẩn bị, ngày 15/7, ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành.

TS.BS Trương Quang Định - giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố - trưởng kíp ca đại phẫu, cho biết dù tách rời thành công, hai bé sau đó vẫn phải trải qua quá trình dài hồi phục và chăm sau hậu phẫu để có thể phát triển khỏe mạnh và đảm bảo chức năng sinh nở như những bé gái khác.

Khoảnh khắc Trúc Nhi - Diệu Nhi phun mưa làm trò với các bác sĩ

