Cập nhật hình ảnh mới nhất về bão số 9 đổ bộ vào nước ta ngày 28/10

Do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, từ sáng nay nhiều tỉnh ở Tây Nguyên đã liên tục có mưa lớn khiến nước sông liên tục dâng cao. Do sức gió giật cấp 8, cấp 9 nên Bình Châu (Quảng Ngãi) xuất hiện sóng lớn, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Bão số 9 quật ngã cả người đi đường



Ngoài ra, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to cùng gió giật mạnh, làm tung nhiều mái nhà, đổ cây và gây cản trở người đi đường. Lượng mưa phổ biến từ sáng trong khoảng 70-150mm.



Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về bão số 9 được cập nhật:

Hội An đã bị ngập khá sâu

Mái nhà bị tốc

Gió lớn khiến cây cối trong vườn đổ rạp

Người dân đi xe máy không thể di chuyển trên đường

Bão số 9 khiến sóng lớn mù mịt

Từ 7h sáng Quảng Ngãi đã mưa vô cùng lớn

Gió lớn quật đổ xe khiến người dân phải bỏ xe ở lại

Sóng lớn và gió mạnh dọc bờ biển phía Đông và vịnh Đà Nẵng

Gió cực lớn ở vùng biển Cửa Đại (Quảng Nam)

Gió lớn khiến nhiều mái tôn, biển quảng cáo bị tung ra

Cây cối đổ sập ở Phú Yên

Cây đổ chắn ngang đường

Mưa lũ dâng cao ở Huế



Theo TN/SKCĐ