Những hình ảnh đầu tiên về Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Vào hồi 12h30 trưa nay ngày 15/8 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông TP Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước , Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam sẽ tiến hành tổ chức Lễ Truy điệu Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Lễ an táng được diễn ra vào lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội.

Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu từ 12 giờ 30 ngày 15-8

Bên cạnh đó, tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B ở tỉnh Thanh Hóa cũng tiến hành tổ chức lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiên. Cả nước cũng sẽ dừng các hoạt động vui chơi giải trí , tiến hành treo cờ rủ tại công sở và nơi công cộng bắt đầu 2 ngày lễ tang từ 14-15/8.

Những hình ảnh tại Lễ viếng Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Tham dự lễ viếng có các đoàn đại biểu bao gồm Ban Chấp hành Trung ướng Đảng, Quốc Hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các cơ quan, bộ, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của Trung ương và các tỉnh thành trong cả nước, các tầng hợp nhân dân, bạn bè và những người chiến hữu đã từng gắn bó với đồng chí Lê Khả Phiêu.

Thủ tướng cùng với các đoàn đại biểu có mặt tại Lễ viếng Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Các đoàn đại biểu trang nghiêm tại lễ viếng

Những hình ảnh đầu tiên ở Lễ truy điệu và an táng nguyên TBT Lê Khả Phiêu

Theo Phương Hoa/SKCĐ