Bùi Thị Kim Thu hầu tòa phúc thẩm với mái tóc bạc trắng, gương mặt tiều tụy

Sáng nay (16/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm 9 bị cáo trong vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên. Địa điểm xét xử là tại Hội trường TAND tỉnh Điện Biên.

Hình ảnh tiều tụy của Bùi Thị Kim Thu sáng nay

Trong phiên xử sáng nay, bị cáo Bùi Thị Kim Thu khiến người dự khán ngạc nhiên nhất bởi sự thay đổi về ngoại hình. Bị cáo Thu xuất hiện với mái tóc bạc trắng từ phần trán đến gần gáy. Ngoài ra, thân hình bị cáo tiều tụy, gầy gò hơn rất nhiều so với thời điểm diễn ra phiên tòa sơ thẩm cách đây 6 tháng.

Mặc dù là phiên xử phúc thẩm nhưng vụ án vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận. Ngay từ sáng sớm ở dưới sảnh TAND tỉnh Điện Biên đã có hàng chục người dân đến theo dõi phiên xưt qua màn ảnh nhỏ.

Hình ảnh Bùi Thị Kim Thu trong phiên xử sơ thẩm 6 tháng trước

Theo diễn biến vụ án, sáng 29/11/2019, TAND tỉnh Điện Biên tuyên án 9 bị cáo gồm: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả cùng mức án tử hình về các tội danh "Bắt cóc, Hiếp dâm, Giết người, Cướp tài sản và Buôn bán trái phép chất ma túy".

Bị cáo Phạm Văn Dũng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Hiếp dâm"; Cầm Văn Chương bị tuyên phạt 9 năm tù về tội "Hiếp dâm"; Bùi Thị Kim Thu bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Vì Văn Toán mãn hạn tù về địa phương và ra chợ Mường Thanh tìm gặp bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Duyên) để đòi 300 triệu đồng mà Toán cho rằng bà Hiền nợ trong phi vụ mua 2 bánh heroin 10 năm trước. Nhưng bà Hiền từ chối trả nợ.

Đến nơi giao gà, Duyên bị Công dùng côn siết cổ bất tỉnh rồi chở về nhà Công. Tối cùng ngày, Toán lấy điện thoại của nạn nhân gọi điện cho bà Hiền ép trả nợ. Nhưng bà Hiền từ chối và dọa báo Công an.

Từ tối ngày 4/2 đến ngày 7/2/2019, Công cùng 5 đối tượng đã khống chế, hãm hiếp Duyên nhiều lần. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết chuyện này nhưng không tố giác.

Tòa sơ thẩm cáo buộc Vì Văn Toán là chủ mưu, Công giữ vai trò chính, đồng bọn giúp sức tích cực. Còn Thu biết Công và đồng bọn gây tội nhưng không tố giác tội phạm.

