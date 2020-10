Hình ảnh Trúc Nhi - Diệu Nhi dễ thương hết nấc trong ngày xuất viện, gần 3 tháng sau ca mổ tách

Hai bé được xuất viện sau 84 ngày được tách rời (hôm 15/7). Đây cũng là lần đầu tiên hai bé được trở về nhà cùng ba mẹ sau hơn 400 ngày sống tại ngôi nhà thứ hai là Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).

Sinh ra với hình hài không nguyên vẹn, hai bé trải qua 13 tháng chung sống hòa nhịp, cùng nhau lớn lên, biết phối hợp nhường nhịn sau trong các sinh hoạt thường ngày. Đến ngày 15/7 vừa qua, khi hai bé 15 tháng tuổi, đội ngũ hơn 100 bác sĩ nhân viên y tế tiến hành ca đại phẫu tách. Cặp song sinh bước vào hành trình mới đối mặt với vô vàn nỗi đau nhưng để hướng về tương lai với hình hài toàn vẹn như bao đứa trẻ khác.

Biểu cảm đáng yêu của hai con

Hơn 400 ngày coi bệnh viện là nhà, hai bé đã chịu tất thảy những nỗi đau mà đến giờ vẫn khiến cả hai con ám ảnh. Hiện tại, chỉ cần nhìn thấy điều dưỡng lấy dụng cụ, chuẩn bị làm gì đó, 2 bé sẽ khóc thét.



Trải qua thời gian hồi phục kỳ diệu, Trúc Nhi - Diệu Nhi hiện tại đã có thể ngồi vững, vận động linh hoạt, chân đã cứng để có thể vịn đứng và được tiếp tục tập vật lý trị liệu để có thể bước đi trong những tháng tới.

Ông bà và họ hàng chụp ảnh chung vui cùng gia đình



Được biết, lễ xuất viện cho hai bé cũng là buổi công bố kỉ lục Guiness Việt Nam dành cho ca phẫu thuật tách rời hôm 15/7.



Theo TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đồng thời là người trực tiếp theo sát quá trình điều trị cho hai bé, sau ca đại phẫu, hai bé sẽ được nghỉ ngơi thêm vài tháng. Hai bé sẽ phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật nữa để tạo hình hoàn thiện khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn. Các bác sĩ sẽ theo dõi hai bé tới năm 18 tuổi để đảm bảo hai con có hình hài toàn vẹn và vẫn có thể thực hiện thiên chức làm mẹ trong tương lai.



Your browser does not support HTML5 video.

Khoảnh khắc Trúc Nhi - Diệu Nhi phun mưa làm trò với các bác sĩ