MXH dậy sóng trước hình ảnh HLV Rap Việt Wowy 'ga lăng' đổi chỗ chở nữ tài xế đi làm

Từ khi trở thành HLV chương trình hot hit Rap Việt, mọi thông tin có liên quan đến nam rapper Wowy đều được mọi người chú ý. Mới đây, nhiều người thích thú khi bắt gặp khoảnh khắc vô cùng 'đắt giá': Wowy chở nữ tài xế xe ôm công nghệ trên đường đi làm.

Hình ảnh Wowy chở nữ tài xế xe ôm trên đường đi làm



Hình ảnh này được chính cô nàng Băng Di chia sẻ lên story trang cá nhân của mình, kèm theo những lời có cánh dành cho idol: "Thật ra với cái tính của idol tui là khi thấy tài xế nữ thì idol tui không chấp nhận mình còn khỏe mạnh mà để nữ chở nên đã xung phong làm tài luôn đó quý vị".

Băng Di chia sẻ hình ảnh idol lên story

Hành động đẹp của HLV Rap Việt đã vô tình được người qua đường ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội . Ngay lập tức, hình ảnh này đã gây bão không nhỏ, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Hầu hết ý kiến đều tỏ ra thích thú trước hành động ga lăng của Wowy, dành nhiều lời khen ngợi và cảm phục với hành động nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng của nam rapper.



Từ trước đến nay, Wowy đã được nhiều người biết đến là một trong những nghệ sĩ có tính cách rất ấm áp. Khác hẳn với bề ngoài cool ngầu và có phần nghiêm túc, những hành động ga lăng của Wowy dành cho phái nữ luôn được lòng công chúng.

Wowy có tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1988. Anh là một rapper chuyên nghiệp, nổi tiếng người Việt Nam. Mới đây, Wowy tham gia với vai trò HLV cho chương trình truyền hình thực tế "Rap Việt" cùng Binz, Karik, Suboi.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ