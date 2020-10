Hình ảnh xúc động của những người hùng thầm lặng trong vụ hỏa hoạn ở tòa chung cư 33 tầng Hàn Quốc

Bên cạnh những thiệt hại mà người dân chung cư Samhwan Art Nouveau phải gánh chịu thì cộng đồng xã hội cũng đang rất đồng cảm với những nỗ lực và sự lăn xử của những người lính cứu hỏa Hàn Quốc đã hết mình cứu nạn cư dân trong cơn hoạn nạn.

Hình ảnh lực lượng cứu hỏa trong đám cháy tòa nhà 33 tầng. Trong vòng 5 phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và nhanh chóng thực hiện công tác sơ tán, dập lửa. May mắn không có thiệt hại về người.

Hình ảnh những người lính cứu hỏa Hàn Quốc

Trong khi nhiều người dân chạy ra ngoài thoát thân, thì các anh phải xông vào khói lửa để cứu người mắc kẹt. Với những người lính cứu hỏa thì họ thường không nghĩ nhiều đến tính mạng của chính mình trong biển lửa, khói độc, mà điều lúc đó họ nghĩ đến là cứu được càng nhiều người càng tốt, một khi còn có người trong đó thì còn phải lao vào vào.

Họ đã rất nỗ lực để cứu sống các nạn nhân khỏi vụ hỏa hoạn

Theo thông tin được biết, vụ cháy tại tòa nhà 33 tầng tại thành phố Ulsan của Hàn Quốc đã kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ. Đến rạng sáng ngày 9/10 (theo giờ địa phương) đám cháy mới được khống chế thành công. Đã có ít nhất 88 người được đưa đến Bệnh viện điều trị vì bị ngạt khói và may mắn thay không có trường hợp nào tử vong.

Đám cháy bùng phát tại tòa nhà vào lúc 11h đêm 8/10 sau đó đã đã lan rộng và nhấn chìm gần như toàn bộ tòa nhà trong biển lửa, khiến hàng trăm người dân phải sơ tán trong đêm.

Vụ cháy lớn tại tòa nhà chung cư Hàn Quốc vào tối qua

Theo trang Yonhap đưa tin, đám cháy đã được kiểm soát trong khoảng 2 giờ sau đó, nhưng vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn tính đến trưa ngày 9/10. Gió mạnh khiến các ngọn lửa bùng phát trở lại.

Giới chức địa phương đã mở điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn. Thủ tướng Chung Sye-kyun cũng đã huy động mọi nguồn lực có thể để dập tắt ngọn lửa và đảm bảo an toàn cho người dân. Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Chin Young cũng đã đến thăm hiện trường.

Toàn cảnh vụ hỏa hoạn tại tòa chung cư 33 tầng Hàn Quốc

Theo Phương Hoa/SKCĐ