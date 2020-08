Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Hình phạt thích đáng nào cho các đối tượng?

Khoảng 21h30 ngày hôm qua 22/8, Phòng trọng án Cục cảnh sát hình sự thuộc Bộ công an phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã giải cứu thành công cháu bé bị mất tích Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 5/4/2018, ở thành phố Bắc Ninh

Đồng thời cơ quan chức năng đã thành công bắt giữ 2 nghi phạm là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi) và Đặng Văn Băng (33 tuổi). Theo ông Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội), đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Bắc Ninh riêng đã không quan ngại gian gió để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chỉ sau 24h lực lượng công an đã giải cứu thành công bé trai bị bắt cóc

Đối tượng Thu tại cơ quan điều tra

Cũng theo ông Thơm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ và mục đích của các đối tượng bắt cóc cháu bé. Từ đó đưa ra được mức xử phạt tương ứng với hành vi phạm tội.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi đưa cháu bé rời khỏi sự quản lý của gia đình mà chưa được sự đồng ý sẽ được cấu thành tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Hình phạt được quy định tại Điều 153 Bộ luật hình sự.

Vị luật sư này cũng cho rằng, hành vi phạm tội của đối tượng trên là vô cùng nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của Trẻ em

Hành vi đó gây tâm lý hoảng sợ cho người dân bởi vấn nạn bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc để lấy nội tạng đã và đang diễn ra gây bức xúc trong dư luận. Ông Thơm cho biết cần phải xử lý nghiêm những trường hợp như thế này để làm gương cho những kẻ đang có ý định phạm tội khác.

Bé Gia Bảo đã được tìm thấy sau một ngày rời xa bố mẹ

Điều 153. Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 3-7 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5-10 năm: Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; Đối với từ 2 - 5 người; Phạm tội 2 lần trở lên; Gây thương tích, gây tổn hại cho Sức Khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 - 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 - 15 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Đối với 06 người trở lên; Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân chết; Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Theo Phương Hoa/SKCĐ