Chấn thương của Quang Hải khiến cho HLV Chu Đình Nghiêm không thể mạo hiểm sử dụng cầu thủ này trong trận Hà Nội FC vs Sài Gòn FC.

Dù là một trong những trụ cột của Hà Nội FC nhưng Quang Hải không được HLV Chu Đình Nghiêm điền tên vào danh sách thi đấu trong trận Hà Nội FC vs Sài Gòn FC thuộc vòng 7 V-League 2020.



Thông tin này khiến người hâm mộ bất ngờ, thay vì ra sân, người ta thấy Quang Hải ngồi trên khán đài cùng với bạn gái Huỳnh Anh và quản lý để cổ vũ cho đội bóng. Không cần quá tinh ý, người ta cũng có thể dễ dàng nhận ra xung quanh cầu thủ này có rất nhiều vệ sĩ đi theo để bảo vệ.

Sau scandal lộ tin nhắn riêng tư, nhiều người yêu bóng đá lo lắng tinh thần của Quang Hải sẽ bị ảnh hưởng và khó có thể toàn tâm toàn ý tập trung thi đấu. Tuy nhiên, Quang Hải lại cho thấy hình ảnh trái ngược khi xuất hiện đầy vui vẻ trên ghế khán giả.

Quang Hải vui vẻ cùng bạn gái trên ghế khán đài.

Điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc: Vì sao Quang Hải không được ra sân nếu như tinh thần hoàn toàn ổn định.

Lý giải vấn đề này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, Quang Hải không thể ra sân vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương.

"Quang Hải bị rách cơ háng khi đá trận với Becamex Bình Dương và mới chỉ hồi phục 60-70%. Chính vì vậy chúng tôi không muốn mạo hiểm sử dụng cậu ấy. Sắp tới đội sẽ phải xem cơ địa hồi phục của Quang Hải như thế nào".

Như vậy, nhiều khả năng Quang Hải sẽ phải ngồi ghế khán giả trong một vài trận đấu nữa của V-league 2020 giai đoạn một.

Your browser does not support HTML5 video.

HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ về chấn thương của Quang Hải

Trong trận đấu tối 30/6 trên sân Hàng Đẫy, đội chủ sân đã để thua Sài Gòn FC với tỷ số 1-0. Là đội bóng "cửa trên" nên dù vắng nhiều trụ cột, Hà Nội FC vẫn giành quyền kiểm soát bóng trước Sài Gòn FC, tạo được nhiều cơ hội nhưng lại tận dụng không thành công. Hậu quả là đội bóng của bầu Hiển không ghi được bất kỳ bàn thắng nào trong suốt 90 phút.

Sau thất bại này, CLB Hà Nội hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, kém đội đầu bảng là CLB TP.HCM 4 điểm.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ