HLV Chung Hae Seong khen Công Phượng 'chơi quá tuyệt' nhưng vẫn cảnh báo về điều này

Chiều 23/6, CLB TP.HCM đã xuất sắc đánh bại chủ nhà SLNA (Sông Lam Nghệ An) với tỷ số 3-1 ở vòng 6 giải bóng đá V-League 2020. Với chiến thắng này, CLB TP.HCM đang tạm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng V-league 2020.

3 bàn thắng của đội bóng do HLV Chung Hae Seong dẫn dắt được ghi bởi Văn Thành, Công Phượng và Amido Balde. Bàn thắng danh dự duy nhất của SLNA được thực hiện bởi Gustavo ở những phút cuối trận.

Công Phượng dường như thi đấu thăng hoa hơn sau khi lấy vợ

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Chung Hae Seong hết lời khen cho Công Phượng: "Phượng đang chơi quá tuyệt vời. Tôi không biết khi nào phong độ cậu ấy xuống nhưng lúc đó tôi sẽ có cầu thủ khác. Tôi cảm thấy Phượng đang tự tin và thoải mái, đang chơi ổn định hơn".

Vị huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc này cho rằng việc Công Phượng thi đấu thăng hoa như hiện nay một phần là nhờ việc mới lập gia đình

"Phượng xin nghỉ ở vòng 3 để lo việc quan trọng của cuộc đời là lập gia đình. Sau khi kết hôn, bất cứ ai cũng tự ý thức chăm lo cho cuộc sống gia đình. Phượng đã rất nghiêm túc trong tập luyện thời gian gần đây nên đã có được sự tự tin cao nhất”, ông Chung nhận xét.

HLV trưởng của TP.HCM cũng nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam rất cần Công Phượng: "Các bạn xem đội tuyển Việt Nam có cần Công Phượng không? Cần đấy. Đừng đánh giá cầu thủ này nhiều quá. Hai trận rồi, tôi rất vui vì cậu ấy đá được như vậy".

HLV Chung Hae Seong rất hài lòng với Công Phượng sau màn thể hiện gần đây



Tuy khen ngợi phong độ hiện tại của cầu thủ quê Nghệ An, HLV Chung Hae Seong vẫn cảnh báo anh cần tiếp tục nỗ lực nếu muốn có suất lên tuyển.

"Chẳng ai dám chắc về danh sách triệu tập lên ĐTQG, Phượng cũng vậy. Tôi hy vọng Phượng tiếp tục thể hiện được phong độ như hiện tại để có thể có cơ hội thi đấu cho đội tuyển thời gian tới", ông Chung "nhắc nhở nhẹ" học trò của mình.

Highlights trận CLB TP.HCM vs SLNA

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ