HLV Karik làm việc liền 48 tiếng tới mức nhập viện khiến fan không khỏi xót xa

Những ngày gần đây, nam rapper Karik nhận được sự quan tâm và yêu mến của nhiều người hâm mộ khi xuất hiện với vai trò HLV tại chương trình hot hit "Rap Việt". Ngoài ra kể từ khi Karik công khai chuyện tình cảm với hotgirl Bella thì cặp đôi cũng đã trở thành chủ đề khiến cộng đồng mạng quan tâm ít nhiều. Hậu công khai hạnh phúc chưa được bao lâu, Karik và Bella vừa trải qua "sóng gió" tình cảm đầu tiên những tưởng đã "đường ai nấy đi", tuy nhiên sau tất cả cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau.

Chưa hết đen đủi, mới đây Karik bất ngờ chia sẻ hình ảnh đang nhập viện lên trang mạng xã hội cá nhân khiến nhiều người hoang mang. Dựa vào hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Karik đang được truyền nước tại Bệnh viện , bên cạnh anh còn có bó hoa được ekip làm việc gửi tặng. Không để bạn bè thêm lo lắng, Karik tiết lộ luôn nguyên nhân là do anh đã làm việc hết năng suất suốt 48 giờ, cũng có lẽ vì thế mà cơ thể bị kiệt sức.

Hình ảnh Karik tại bệnh viện

Hình ảnh nam rapper mệt mỏi nằm dài trên giường bệnh khiến fan không khỏi lo lắng và liên tục hỏi thăm nhưng chắc bởi không muốn fan lo lắng nhiều nên vị HLV "Rap Việt" đã nhanh tay xóa bài viết. Karik chỉ để lại hình ảnh anh đang làm việc tích cực và được fan cũng như ekip gửi tặng nước, hoa, quà,... Nếu để ý kĩ có thể thấy Karik vào việc trong tình trạng mặc nguyên bộ đồ khi đăng ảnh làm việc chứng tỏ tình trạng suy nhược của anh khá nặng nên đã phải gấp gáp nhập viện luôn.

Bộ đồ on set và nằm viện giống nhau

Mới vài ngày trước Karik còn đăng ảnh nhắng nhít đi chơi cùng dàn thí sinh "Rap Việt" nay đã đổ bệnh tới mức nằm viện quả thực khiến người xem nhói lòng. Việc cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và tham gia chương trình với cương vị HLV có vẻ đã ảnh hưởng khá tiêu cực tới nam rapper.

Hình ảnh nam rapper nhắng nhít đi chơi cùng các thí sinh mới chỉ đăng tải gần đây

Chương trình "Rap Việt" hiện đã bước sang giai đoạn mới với vòng đấu loại nảy lửa. Có thể đây chính là lí do lớn nhất dẫn tới cường độ làm việc quá mức 2 ngày liên tục không nghỉ như hiện nay. Mong rằng Sức Khỏe của Karik sẽ sớm ổn định và vị HLV sẽ sớm có thể quay lại chiếc ghế quyền lực dẫn dắt dàn thí sinh dưới trướng.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ