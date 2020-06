HLV Park Hang Seo đau đầu vì các cầu thủ 'thi nhau' chấn thương

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trước mắt sẽ phải tập chung để chuẩn bị tốt cho vòng loại World Cup 2022 và giải AFF Cup sắp tới. Tuy nhiên, đến thời điểm này HLV Park Hang Seo vẫn đang phải loay hoay với bài toán nhân lực, đặc biệt là về vị trí tiền đạo.

Nguyễn Tiến Linh hiện đang là tiền đạo cắm số 1 của ĐT Việt Nam hiện tại, tuy nhiên cầu thủ này lại đang phải đối mặt với những chấn thương nhẹ dai dẳng.

Tiến Linh đang chơi cho CLB Bình Dương . Trong trận gặp Thanh Hoá chiều 31/5 tại vòng đấu khuôn khổ cúp Quốc gia 2020, Tiến Linh được HLV Thanh Sơn xếp đá chính ngay từ đầu. Trong một tình huống cùng đồng đội tràn vào vùng cấm địa của Thanh Hóa để tấn công, Tiến Linh đã đột ngột bị đau dù chạy không quá nhanh, không phải dừng gấp và cũng chẳng va chạm với ai.

Tiến Linh bị đau tới mức cần phải có các nhân viên y tế hỗ trợ để rời sân. Sau đó cầu thủ quay vẫn cố gắng thi đấu hết hiệp 1 trước khi bị thay ra ngay đầu hiệp 2.

"Thực sự, cổ chân của Tiến Linh vẫn chưa được cứng, nói vui là chưa được ngon cho lắm. Từ cổ chân cho đến bắp đùi vẫn còn dấu hiệu bị đau, căng cứng. Tình huống đó tôi nghĩ Tiến Linh sẽ rời sân, không nghĩ cậu ta có thể tiếp tục vào sân được”, HLV Thanh Sơn thông tin trên báo chí về tình trạng chấn thương của Tiến Linh.

Nguyễn Tiến Linh đã gặp phải chấn thương phải rời sân hôm 31/5 vừa qua

Sau khi cầu thủ Nguyễn Anh Đức chia tay sự nghiệp bóng đá, Tiến Linh nhận sự kỳ vọng lớn của thầy Park và người hâm mộ bóng đá Việt. Cầu thủ sinh năm 1997 này đã liên tiếp có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam. Tuy nhiên các chấn thương liên tiếp của Tiến Linh gặp phải hiện nay thực sự là mối lo lớn với nhà cầm quân đội tuyển bóng đá nam Việt Nam.

Không chỉ Tiến Linh, tiền đạo Hà Đức Chinh cũng khiến HLV Park Hang Seo phải lên cơn đau đầu vì mới dính chấn thương. Cụ thể, trong trận Đà Nẵng gặp TP.HCM chiều 30/5, Đức Chinh cũng đã phải rời sân trên cáng khi trận đấu mới trải qua 20 phút đầu tiên. Được biết, nguyên nhân dẫn tới chấn thương của Hà Đức Chinh là do căng cơ.

Hà Đức Chinh ra sân từ đầu trận nhưng phải dời sân bằng cán sau 20 phút bóng lăn. Ảnh: Dân Trí

Nguyễn Văn Toàn và Phan Văn Đức cũng là một trong những học trò của thầy Park đang gặp vấn đề về phong độ do chấn thương. Phan Văn Đức vừa bình phục sau chấn thương rách mu bàn chân và chưa có được thể trạng tốt nhất. Nguyễn Văn Toàn bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận Hà Nội FC và HAGL 6/6 tới vì chấn thương đầu gối trước đó.

Trước mắt đội tuyển Việt Nam là muôn vàn khó khăn. Dù tạm đứng đầu bảng G tại vòng loại World Cup nhưng chúng ta còn phải gặp Malaysia, UAE và Indonesia trong những trận đấu sắp tới để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng loại thứ 3 châu Á của kỳ World Cup 2022.

Việt Nam cũng đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020 vào cuối năm nay.

